Unbedingt wollte ich Professor Reinhard Haller hören und sehen. Reinhard Haller ist ein österreichischer Psychiater, der übers Fernsehen stets heilsam auf sein Heimatvolk einwirkt, wenn wieder einmal eines dieser furchtbaren, unbegreiflichen Verbrechen passiert, mit denen sich namhafte Österreicher die Zeit zu vertreiben scheinen. Professor Haller ist, was seine öffentliche Miene betrifft, ein ernster Mann, so ernst, wie es wohl jeder Mensch sein muss, der sich professionell auf "das Böse" spezialisiert hat, ohne sich anmerken lassen zu können, wie viel Spaß einem das Böse macht. Mit dem Vortrag Glück und Unglück der Sucht war Haller in der SWR-Sendereihe Tele-Akademie angekündigt, und da ich verschiedene Süchte praktiziere, wollte ich verstehen, ob ich damit mein Glück mache oder mein Unglück besiegle.

Die SWR-Reihe ist meine Lieblingssendung: Ein Mensch spricht, und was er sagt, kann immer nur richtig sein, denn es ist immer ein Professor. Die Dramaturgie hängt sich allein an das vorgetragene Manuskript oder – wer wagt, gewinnt – an die freie Rede, die man zu hören bekommt. Keine eitlen Fernsehschnitte, sieht man mal ab von dem trägen Blick, den die Kamera ins fast immer ehrfürchtig erstarrte (also leicht gelangweilte) Publikum wirft.

An jenem Sonntag sah ich gar nichts Wesentliches, denn ich verschlief den für acht Uhr angesetzten Vortrag. Ein letztes Bild sah ich aber doch: Der Professor, der im Übrigen auch der Verfasser des Buches (Un)Glück der Sucht ist, schien glücklich über seinen Vortrag. Zufrieden, so kam es mir vor, räumte er seine Unterlagen und Lehrmittel ein – ein schönes teleakademisches Bild. Und für mich auch kein Verlust, denn von Reinhard Haller ist unter dem Titel Rausch, Sucht und Verbrechen – Irrwege zum Glück? ein treffender Vortrag erschienen, der glänzend ist. Die einfachsten Prinzipien, auf denen der Gerichtspsychiater aufbaut und die sich dann komplizieren, lauten: "Rausch, Sucht und Verbrechen sind sehr komplexe, vielwurzelig bedingte und mehrschichtige Phänomene, bei denen man sich vor einfachen Erklärungen hüten muss." Das zweite Prinzip ist ein Zitat: "Unsere Welt funktioniert nicht trotz, sondern wegen der Drogen." Haller streift auch ein Motiv, welches das Verbrechen geradezu allzu menschlich macht: Es ist schwer auszuhalten, ein Durchschnittsmensch zu sein. Als Verbrecher erlöst man sich von den Qualen des Alltäglichen...

Der Band übers Glück ist der fünfzehnte, mit dem das "Philosophicum Lech" seine Veranstaltungen dokumentiert. Neuerdings wird auch ein Preis verliehen, der Tractatus. Und vom Preisträger Norbert Bolz ist in dem Band ein Aufsatz zu lesen: Wer hat Angst vor der Philosophie? Ich gebe zu, der Text hat mich erschüttert. Er handelt von einem doppelten Freiheitsentzug im akademischen Leben, einerseits durch die Bürokratien, die aus der Universität Fachhochschulen machen, anderseits durch eine politische Korrektheit, die – zusammen mit anderen Kräften – einen Gruppenkult erzeugt hat, der das freie Denken des Einzelnen unterdrückt. Auf die Jugend könne man nicht setzen, man müsse heute auf die "Frechheit des Alters" warten. Im Verlust wird noch einmal klar, was Humboldts universitäres Prinzip "Einsamkeit und Freiheit" wirklich bedeutet.