Die Frage: Ellen und Max sind Lehrer. Als Ellen schwanger war, wollte sie, dass Max auf eine halbe Stelle geht, damit sie das Kind zusammen aufziehen könnten, ohne ihre Berufstätigkeit aufzugeben. Aber Max hatte gerade ein attraktives Angebot – eine Fachbetreuung zu übernehmen und eine Gehaltsstufe aufzusteigen. So blieb Ellen zu Hause. Max segelt leidenschaftlich gerne, Ellen wird seekrank. So verbrachte er viele Ferien auf dem Schiff, und sie hütete den Sohn.

Jetzt ist Ellen wieder berufstätig und möchte, dass sich Max vermehrt um Kind und Haushalt kümmert. Sie rechnet ihm vor, wo sie überall zurück- gesteckt hat. Jetzt sei er dran, sich um das Kind zu kümmern!

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Vor solchen Rechnungen kann ich nur warnen. Wer den Partner in der Hoffnung verwöhnt, Gleiches werde mit Gleichem vergolten, ersetzt das psychologische Verständnis durch eine magische Erwartung: Spiele ich lange genug die gute Mutter, wird irgendwann mein Partner übernehmen.

Aber Max hat sich nur daran gewöhnt, dass ihm Ellen den Rücken frei hält. Er ahnt nicht, was sie sich erhofft. Liebesdienste werden nicht nachträglich in Rechnung gestellt. Wer Terrain preisgibt, ohne vorher einen Pachtvertrag auszuhandeln, darf sich nicht wundern, wenn er am Ende sogar Probleme hat, sein Eigentum zurückzubekommen. Ellen sollte den Zähler auf null und klare Forderungen stellen.