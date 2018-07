Augenklappe, Säbel, Seeräuberkluft, Piratenhut: Beim Anblick eines Mannes in dieser Montur können einer Frau verschiedene Gedanken durch den Kopf schießen. Zum Beispiel: "Wie bringe ich meine Handtasche in Sicherheit?" Oder: "Ist schon wieder Fasching?" Eher abwegig wirkt hingegen der Gedanke: "Den will ich heiraten!" Doch der kommt offenbar gar nicht so selten auf. Zumindest so oft, dass ein Veranstalter Florida-Urlaubern nun anbietet, im Piratenkostüm zu heiraten. Die Zeremonien finden am Strand oder an Bord eines Schiffes statt – bei Key West, der Stadt am südlichsten Ende der Florida Keys. Wer will, kann auch die Gäste ausstaffieren lassen oder eine Freibeuterband buchen. Je nachdem, wie viel Gold er in der Schatzkiste hat.