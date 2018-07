Vielleicht liegt es daran, dass ich eine Frau bin, manche Taktikfragen verstehe ich jedenfalls nicht. Wo liegt für die SPD der Vorteil darin, an ihrer Troika festzuhalten, statt endlich ihren Kanzlerkandidaten zu nominieren? Bisher ist es immer nur irgendjemand, der der beliebten CDU-Kanzlerin antwortet, und nie der sozialdemokratische Gegenspieler.

Mir persönlich stellt sich deshalb die Aufgabe, den Sozis beim Aussortieren der Kandidaten zu helfen. Aber wie vorgehen? Die Toten Hosen brauchten in ihrem einschlägigen Lied Zehn kleine Jägermeister nur knapp drei Minuten, bis lediglich ein Jägermeister übrig blieb – aber ihre radikale Methode empfiehlt sich hier nicht.

Jeder der Anwärter hat sich auch schon selbst aus dem Rennen zu nehmen versucht: Peer Steinbrück durch sein exzessives Mitrauchen bei Helmut Schmidt; Frank Walter Steinmeier durch sein waghalsiges Hantieren mit Büroklammern; Sigmar Gabriel durch sein tapferes, aber unsensibles Auftreten auf der Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (für die wenigstens fürderhin nur noch zwei Kandidaten existieren).

Ein riskantes Leben scheint also als Rauswahlverfahren nicht wirklich zu taugen. Man könnte natürlich losen (wobei es darauf ankäme, wer die Zettel vorbereitet, damit nicht aus Versehen dreimal, sagen wir: "Frank Walter" draufsteht). Man könnte versuchen, die drei Spitzenmänner an die Börse zu bringen und denjenigen küren, der die höchste Rendite abwirft – eine moderne Form der Basisbeteiligung über Parteigrenzen hinweg! Man könnte schließlich einfach testen, wer es in direkter Gegenüberstellung mit Angela Merkel schafft, nicht als Erster zu blinzeln.

Aber wahrscheinlich müssen doch wieder die untaktischen Frauen das Problem lösen. Und zwar entweder, indem die SPD endlich den Auftrag der nordrhein-westfälischen Wähler akzeptiert und Hannelore Kraft den Kandidaten bestimmen lässt. Oder: Die Generalsekretärin sucht zwei Kandidaten aus, und die Partei nominiert dann den, den sie übrig gelassen hat. Beide Verfahren bieten dem Besten eine faire Chance.