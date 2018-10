Der Einbau einer künstlichen Hüfte ähnelt einem Auspuffwechsel. Der Patient kommt zum vorbestellten Zeitpunkt inss Krankenhaus, die Kosten der Ersatzteile sind ebenso bekannt wie die durchschnittliche Dauer der Operation. Für die Klinik lässt sich die Behandlung solcher – und vieler anderer – körperlicher Gebrechen gut kalkulieren und auf einen Profit hin optimieren. Deshalb haben die 2003 eingeführten Fallpauschalen zumindest in manchen Kliniken Freunde gefunden.

Doch welche Pauschale ist angemessen für die Behandlung einer wahnhaften Depression? Wie lange darf ein Patient mit schwerer Schizophrenie im Krankenhaus bleiben? Wie viel Euro stehen der Frau mit Suizidgedanken zu, die vorübergehend beobachtet werden muss? Das ist kaum zu beantworten, denn psychische Erkrankungen sind im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich lange Zeit zurückgehalten, auch auf diesem Gebiet normierte Abrechnungen zu fordern. Das soll sich nun ändern.

In dieser Woche berät der Bundestag in zweiter und dritter Lesung ein neues Entgeltgesetz für psychische Erkrankungen. Im August soll es in Kraft treten (die Teilnahme ist für die Kliniken zunächst freiwillig). Es wird dann zwar keine Fallpauschalen für einzelne psychiatrische Diagnosen geben, dafür aber genormte und bundesweit einheitliche Tagespauschalen je nach Therapieaufwand.

Im Prinzip ist dies keine schlechte Idee. Schließlich ist nicht einzusehen, warum die Charité in Berlin für die Behandlung eines psychiatrischen Patienten 300 Euro am Tag erhält und eine Klinik im Münsterland nur um die 160 Euro. Auch lässt sich bisher schwer überprüfen, ob der personelle Aufwand für die Behandlung eines Patienten wirklich gerechtfertigt ist. Mit dem neuen System ließen sich Auswüchse eingrenzen.

So wäre es in einer idealen Welt. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die neuen Abrechnungsregeln vor allem Einsparungen bringen sollen.

Werden wie geplant zum Beispiel die ersten 20 Tage einer Behandlung großzügig honoriert und die nachfolgende mit abnehmenden Tagessätzen, lohnt es sich, den Patienten möglichst rasch vor die Tür zu setzen. Er kann ja wiederkommen, wenn es ihm schlecht geht. Doch gerade bei psychischen Erkrankungen sind Kontinuität und Ruhe in der Behandlung unabdingbar. Und 80 Prozent der Behandlung beruht auf nicht wegrationalisierbaren Gesprächen zwischen Patient und Therapeut.

Das sind gute Gründe, warum weltweit kein Staat Fallpauschalen in der Psychiatrie einsetzt oder diese nach kurzem Test wieder fallengelassen hat.