Zur Zeit der Geburt seines vierten Sohnes führte der Vater ein Leben als "alter Edelmann, dem die Erziehung seiner Kinder gleichgültig war und der sehr dem Gelde zuneigte". Erst mit 45 Jahren hatte er "nach oben" geheiratet, als sein Vater, ein reicher Fischhändler, mit einem Ehrenamt auch einen Adelstitel erworben hatte. Den Namen übernahm er beim Kauf eines Gutes vom Vorbesitzer. Unser ehrsüchtiger Held entstammte also dem Bürgertum der Hauptstadt. Mit seiner Familie verband ihn wenig, nach rudimentärem Unterricht bei einem Landpfarrer wurde er mit 13 Jahren in ein Kolleg abgeschoben. Seine spätere Karikatur eines Lehrers lässt vermuten, dass er kein braver Schüler war. Als rauflustigen Tunichtgut, dem nichts heilig war, beschrieb ihn sein Schulfreund und späterer Biograf, mit 18 habe er sich zum ersten Mal duelliert. Folglich habe er ihm geraten, Soldat zu werden. "Schon bald hatte er so viele Kämpfe durchgefochten wie Tage nach seinem Eintritt verflossen waren." Nach zwei lebensgefährlichen Verletzungen musste er den Dienst quittieren. Er beschloss, seine akademische Ausbildung wieder aufzunehmen und verschaffte sich Zugang zu dem angesagtesten Studienzirkel des Landes. Der scharte sich um einen Freigeist; seinesgleichen war noch vor Kurzem wegen Häresie auf dem Scheiterhaufen gelandet. Dieser Querdenker trieb es besonders arg, er verhalf den Lehren eines bekannten Ketzers zum Durchbruch.

Unser Held galt bald als der Radikalste in seinem Gefolge, das einen sinnenfrohen Lebensstil pflegte und in geistreichen Spöttereien wetteiferte. Seine Aphorismen waren gesucht und gefürchtet, er verfasste erbauliche oder boshafte Briefe, die zur allgemeinen Unterhaltung in Gesellschaft rezitiert wurden. Sein erstes Theaterstück verursachte mit religionskritischen Tiraden einen Skandal. Aber es war nicht das Theater, auf dem sein leider verblasster Ruhm gründete, ersann er doch als einer der Ersten eine andere Welt, bevölkert von fremden Wesen, die sich fantastischer Geräte bedienen – uns heute etwa als Flugmaschinen, Walkman oder Hörbücher alltäglich. In diesen frühen Science-Fiction-Romanen wandte er sich gegen Krieg und Todesstrafe, gegen ideologische Beschränktheit und stellte grundsätzlich die Frage nach dem Platz des Menschen in der Natur. Seine Geschöpfe äußerten philosophische und naturkundliche Ideen, die gegen die Gesetze der Kirche und des Staates verstießen. Um diese Texte herausgeben zu können, fühlte sein Schulfreund sich später bemüßigt, vieles zu tilgen oder zu ändern. Als dem Autor ein Balken auf den Kopf fiel, lag die Vermutung nahe, er sei einem Anschlag Kirchentreuer zum Opfer gefallen, aber ob der Unfall, die Syphilis oder eine andere Krankheit seinen frühen Tod im Jahr darauf herbeiführte, blieb ungeklärt. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 24:

Vivienne Westwood (*8. April 1941) gilt als Revolutionärin und Trendsetterin der Modeszene. Aufgewachsen nahe Manchester , heiratete sie früh und wurde zunächst Grundschullehrerin. Die Begegnung mit Malcolm McLaren, dem Gründer der Sex Pistols, veränderte ihr Leben. In London eröffnete das Paar den ersten Laden mit Punkmode. Die anfangs schockierte Modewelt kopierte den Look – Westwood orientierte sich neu, nun an Vorbildern des 18. Jahrhunderts. Legendär wurden ihre Plateauschuhe und Spitzenbustiers. Seit 1993 ist die Meisterin der Schnitttechnik, die auch Modedesign unterrichtet, mit ihrem ehemaligen Studenten Andreas Kronthaler verheiratet, der 25 Jahre jünger und ihr engster Mitarbeiter ist. Sie liest – auf Empfehlung ihres spirituellen Mentors Gary Ness – ein Buch nach dem andern und propagiert Lesen als letztes Mittel gegen den Kulturzerfall