Sie ließe sich so schön erzählen, diese Geschichte des Protests. Nur knapp 24 Stunden benötigte dieses Mal der geballte Widerstand aus Medien, Politik und Datenschützern, vor allem aber: Facebook- und Twitter-Usern, um einen neuen großen Angriff auf den Datenschutz in den Wind zu schlagen.

Ziel der Empörungswelle, die am vergangenen Donnerstag losbrach, war ein geplantes Forschungsprojekt der Auskunftei Schufa und des Hasso-Plattner-Instituts der Universität Potsdam, das die Zukunft der Datengewinnung im Internet, speziell in den Sozialen Netzwerken, sondieren sollte. Das Vorhaben, die Kreditwürdigkeit von Bürgern künftig auch anhand von Informationen von Facebook, Xing und Co. zu beurteilen, kippte jedoch, bevor es je begann. Die Uni Potsdam kündigte am Freitagmorgen den Vertrag mit der Schufa. Der öffentliche Druck war zu groß geworden.

Was hätte man die Protestler zu diesem glorreichen Akt der Selbstermächtigung beglückwünschen können: Seht, da ist sie endlich, die selbstbestimmte, wache Webgemeinde, die ihre Daten hütet!

Doch nicht nur die Schufa kapitulierte am Freitagmorgen. Parallel lief auch eine siebentägige Frist ab, die Facebook seinen 900 Millionen Mitgliedern weltweit gesetzt hatte. Wenn 30 Prozent von euch gegen unsere neuen Datenschutzrichtlinien stimmen, werden wir auf euch hören und sie nicht einführen – so lautete das ebenso revolutionäre wie pseudodemokratische Angebot des Konzerns. Pseudodemokratisch, denn: Nur ein Bruchteil der Facebook-Mitglieder wurde über die Wahl informiert. Weder die Presse noch der einzelne User erhielt vorab eine Benachrichtigung, allein auf einer eigenen Facebook-Seite, der gerade einmal rund zwei Millionen Menschen folgen, wurde auf die Abstimmung hingewiesen.

Eine Mogelei in Sachen Mitbestimmungsrecht beim Datenschutz, die sich – siehe Schufa – in Zeiten des stets drohenden Aufruhrs eigentlich niemand leisten darf. Niemand? Nein. Aber eben nur einer. Und zwar Facebook selber.

Denn es war leider keineswegs die Kampfesmüdigkeit, die die Kinder der Webfamilie Facebook plötzlich ermatten ließ, als diese siegestrunken von der Schlacht mit Big Brother Schufa aufs heimische Profil zurückkehrten und abstimmen sollten. Es war die simple Herrschaft des Stärkeren, des eigentlichen Großen Bruders, der dort, zu Hause auf dem Sofa sitzend und datenfressend, still und mächtig regiert.

»Tobt euch draußen aus«, schien er seinen Usern zugerufen zu haben, als sie ausströmten, um die Schufa zu bekämpfen. Als sie wiederkamen, musste er die Spielregeln nicht noch einmal erklären. Gekämpft wird nur draußen, drinnen bei uns wird nicht protestiert, das weiß jedes der 900 Millionen Mitglieder. Nur 0,03 Prozent von ihnen gingen zur Wahl.