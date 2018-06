Inselbewohner werden mit der Zeit wunderlich. Den neuesten Beleg für diese These liefert ein Mini-Mammut, das im Pleistozän auf Kreta lebte. Lange hatten Forscher die Überreste des kleinen Dickhäuters den kleinen europäischen Waldelefanten zugeordnet. Britische Paläontologen konnten nun nachweisen, dass es sich um ein Mammut handelt. Seine zwergenhaften Maße entwickelte Mammuthus creticus offenbar erst auf Kreta.

Paläontologen nennen dieses Phänomen "Inselverzwergung". Der kretische Miniatursäuger befindet sich in bester Gesellschaft: Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen leben Rentiere, die mit gut 60 Zentimeter Schulterhöhe eher kümmerliche Vertreter ihrer Art sind. Die Channel Islands vor der kalifornischen Küste bewohnen winzige Graufüchse. "Die Inselverzwergung ist ein Klassiker", sagt Martin Sander, der sich an der Universität Bonn mit den Größenverhältnissen von Dinosauriern beschäftigt. "Wenn sich eine große Art wie die Mammuts auf einer kleinen Insel ansiedelt, sind ihre Ressourcen natürlich begrenzt."

Kleinere Individuen, die mit weniger Nahrung und Platz auskommen, haben in dieser Situation einen Überlebensvorteil. Durch die natürliche Selektion dürften die Mammuts auf Kreta immer kleiner geworden sein. "Das geht erstaunlich schnell", erklärt Sander, "die Körpergröße ist ein recht flexibles Merkmal. Innerhalb von zehn, zwanzig Generationen könnten die Mammuts ihre Zwergengröße erreicht haben."

Im Pleistozän, das vor gut 10.000 Jahren endete, wechselten sich kalte und warme Perioden ab. Im Gebiet des heutigen Griechenlands lag der Meeresspiegel in den Kaltzeiten sehr tief. In einer dieser Perioden dürften Mammuts Kreta auf dem Landweg erreicht haben. Während der Eisschmelze der folgenden Warmzeit stieg das Wasser – und die Riesen waren auf der Insel gefangen. "Wenn eine große Art in dieser Situation nicht ausstirbt, werden die Tiere im Laufe der nächsten Generationen immer kleiner", sagt Sander.

Womöglich wurde auch der Mensch in seiner Vorgeschichte zum Spielball dieses Mechanismus: Homo floresiensis maß nur einen guten Meter und lebte bis vor knapp 20.000 Jahren auf der indonesischen Insel Flores. Seinen Zwergwuchs deuten manche Paläontologen als Folge der Isolation auf der Insel.

Während die Insel große Arten schrumpfen lässt, bewirkt sie bei kleinen Tieren manchmal das Gegenteil, etwa bei den Galapagos-Riesenschildkröten, die mangels Fressfeinden gedeihen. In Neuseeland liefen 200 Kilogramm schwere Moas herum. Obwohl sie ebenfalls im Pleistozän lebten, kamen sie mit Zwergmammuts wie auf Kreta nie in Kontakt. Sie hätten ihnen auf den Kopf spucken können.