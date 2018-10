In dieser Folge unserer Kolumne "Von A nach B" ist A gleich B. Denn diesmal führt der Weg nicht von irgendeiner Stadt ins Seebad oder auf den ländlichen Ponyhof, sondern im Kreis herum. Alles endet da, wo es anfing. Nämlich an der Startlinie einer Rennstrecke im spanischen Castellolí in der Nähe von Barcelona , die eben auch die Ziellinie ist. Hier beschleunigt man den Toyota GT86, hier muss man ihn drei Minuten später wieder zum Stehen bringen. Dazwischen liegen 2.963 Meter Asphalt, elf Kurven und ein Gefühl im Bauch wie nach der Kirmes.

Soziales Fahren – also alles, was im Straßenverkehr die Fahrfreude drosselt – ist auf der Rennstrecke überflüssig. In den Rückspiegel schauen beispielsweise oder der Blick über die Schulter, Blinken sowieso. Auch all die anderen Belehrungen, die Beifahrer gern mal anbringen, verlieren auf einer Rennstrecke ihre Berechtigung. "Beide Hände ans Lenkrad" etwa. Völliger Quatsch, schließlich muss man hier alle paar Sekunden schalten. Überhaupt: Gänge unterschlagen, egal, ob rauf- oder runtergeschaltet wird, bringt am Ende wichtige Sekunden. Auch der Beifahrer-Bitte, nicht so ruppig zu bremsen, kann man hier nicht nachkommen. Kurz vor den Kurven tritt man auf die Bremse, als wolle man sie aus der Aufhängung reißen, und während man rutscht wie mit einem Schlitten auf Eis, muss man schon wieder genauso heftig aufs Gas steigen. Dass Autos bei solch liebloser Haltung versucht sind auszubrechen, kann man ihnen nicht verübeln.

Der Toyota eignet sich hervorragend für die Rennstrecke; er beschleunigt schnell, er lenkt sich leicht, setzt das sofort um, liegt angenehm schwer auf der Straße und sieht einfach toll aus, wenn er abzieht, außerdem riechen seine Reifen gut, wenn sie heiß sind. Später jedoch, in Barcelonas Berufsverkehr, wenn man wieder anfangen muss, sich für seine Umwelt zu interessieren, fällt auf, dass die Sicht nach hinten miserabel ist, sowohl in den Rückspiegeln als auch beim Blick über die Schulter.

Alle Folgen der Serie "Von A nach B" aus dem ZEITmagazin © .marqs/Photocase

Man sitzt viel zu tief, um sich zwischen spanischen Gurkentransportern auf der Autobahn sicher zu fühlen, und der laute Boxer-Motor, der eben noch nach Streckenrekord klang, nervt jetzt nur noch. Die Hitze ist unerträglich ohne Fahrtwind. Und überhaupt, auf einmal ist dieses Geschoss nur noch ein Auto. Dass man weiß, dass es auch anders kann, tröstet nicht wirklich.

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Benzinmotor

Leistung: 147 kW (200 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 7,6 s

Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h

CO2-Emission: 181 g/km

Durchschnittsverbrauch: 7,8 Liter

Basispreis: 29.990 Euro

Lara Fritzsche ist Autorin des ZEITmagazins