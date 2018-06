In den vergangenen Wochen schien es, als leite Moskau die Abkehr von Syriens Präsident Baschar al-Assad ein: Russland stimmte im UN-Sicherheitsrat nach dem Massaker in Hula einer Verurteilung des syrischen Militärs zu und schlug eine Friedenskonferenz in Moskau vor. Zudem verkündete Vizeaußenminister Gennadij Gatilow Anfang Juni: »Wir haben nie gesagt, dass am Ende des politischen Prozesses Assad unbedingt an der Macht bleiben soll.«

Doch vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass Moskau ein Truppenkontingent zum russischen Marinestützpunkt in der syrischen Hafenstadt Tartus entsendet. Und beim Treffen der Präsidenten Barack Obama und Wladimir Putin einen Tag später ging Putin auf den Vorschlag der Amerikaner nicht ein. Die wollten den syrischen Präsidenten austauschen, ohne das Regime zu stürzen. Es sieht nicht so aus, als würde Russland einlenken.

Die Moskauer Führung hat viele Gründe dafür, Assad vorerst treu zu bleiben. Er ist zwar kein enger Verbündeter, aber ein verdienter Geschäftspartner im Nahen Osten. Assad ist einer der letzten Herrscher der Welt, der Jagdflugzeuge und Luftabwehrraketen bedingungslos in Russland einkauft.

Und er steht dafür, dass Russland immer noch Bedeutung in der Welt hat. Andere Großmächte klingeln immer häufiger im Kreml an, um die Syrien-Krise zu lösen. Russland möchte seinen Ruf als treuer Verbündeter im Nahen Osten bewahren. Dass sein weltweites Ansehen darunter leidet, nimmt Moskau in Kauf. Ein abrupter Wechsel an die Seite der westlichen Staaten und der syrischen Opposition würde das kaum ändern. Da bleibt der Kreml lieber konsequent.

Aus Moskauer Sicht ist das Ziel der amerikanischen Syrienpolitik ein Regimewechsel, der vor allem einen engen Verbündeten Assads treffen soll: Iran. Humanitäre Hilfe und der Einsatz für die Menschenrechte sind für den Kreml vorgeschobene Edelmotive, um von außen militärisch einzugreifen – wie in Libyen. Im März vergangenen Jahres hatte Russland einer Resolution der UN de facto zugestimmt, um die Forderung nach einem Waffenstillstand und einer Flugverbotszone in Libyen anzuerkennen. Westliche Staaten dagegen interpretierten die Resolution als Grundlage für eine Militäroperation. Am Ende erschossen Aufständische Libyens Staatschef Gaddafi. Russland fühlte sich betrogen. Das soll nicht wieder passieren.

Russlands stärkstes Argument gegenüber den westlichen Staaten bleibt die Frage: Was kommt in Syrien nach Assad? Chaos und noch mehr Massaker? Das Szenario eines weiter eskalierenden Bürgerkriegs ist auch für Russland ein Schrecken. Das russische Truppenkontingent, das nach Tartus beordert wurde, dient vor allem als symbolische Warnung vor einer Militärintervention. Russland will nicht in Syrien kämpfen.

Moskau kann oder will den Abgang Assads nicht durchsetzen, jedenfalls noch nicht. Aus dem Außenministerium heißt es, als Exilant sei er in Russland nicht willkommen. Auch stocken die Pläne zur Friedenskonferenz, da Moskau die Teilnahme des Irans für notwendig hält, während die USA den Iran als Teil des Problems sehen. Manche in Russlands außenpolitischer Elite setzen zudem auf eine Konfrontation mit Amerika. So kann Assad sich weiter auf Moskau stützen.