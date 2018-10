Welches Drama! Der britische Thronfolger, Englands golden boy, der von allen geliebte David, wurde mit dem Tod seines Vaters am 20. Januar 1936 King Edward VIII. und, das Jahr war noch nicht zu Ende, der König noch nicht gekrönt, dankte am 10. Dezember 1936 schon wieder ab. Er verzichtete auf alle Rechte, auf ein weltumspannendes Imperium, auf die Liebe seines Bruders Bertie, auf die Gunst von Mama und der ganzen Familie, sogar auf England, seine Heimat – verzichtete aus Leidenschaft für eine Amerikanerin namens Wallis Simpson (einmal geschieden, dann noch einmal, für ihn). "Größte Romanze aller Zeiten", dröhnt Madonna , die sie nun verfilmt hat. Na ja.

Madonna hat ihren Film W.E. genannt, W steht für Wallis und E für Edward, und beides zusammen findet sich ineinander verschränkt unter den Liebesbriefen der beiden, dem in lallender Kindersprache verfassten, mit anrührenden Schwüren durchsetzten, hochnotpeinlichen Gestammel zweier Menschen, die sich miteinander verzwirbelt haben.

Die Literatur dazu ist endlos, wie es Dramen gebührt, die auch Staatskrisen sind. Es gibt Erinnerungen von Winston Churchill , Memoiren von Diana Mosley, Wallis-Freundin und Gattin von Englands Chef-Faschisten; von Cecil Beaton, dem Glamour-Fotografen von Life, von der New York Times -Stilkritikerin Suzy Menkes, die über Davids pinkhaarigen Tweed in Raserei geriet. Madonna hat alles gelesen, alles gesehen, jeder ihrer Schauspieler erklärt jedem, wie unfassbar viel Madonna über diese Geschichte weiß – und tatsächlich, man wandert durch den Film wie auf einer Kindergeburtstags-Schnitzeljagd. Anspielungen überall, von historischen Kernszenen bis zu den legendären Möpsen. Noch unglaublicher ist, was für ein Film daraus geworden ist. Kein guter.



Das Beste an W.E. sind historische Filmaufnahmen, etwa von David, dem Kronprinzen, wie er in Wales ein Bad in der Menge streikender Arbeiter nimmt und entsetzt auf die Armen starrt. Es gibt historische Fotografien, die Madonna zum Leben erweckt, zum Beispiel das schöne Bild von Wallis und Ex-Edward, flanierend in Cannes , einer der Glitzerlocations, an denen das Paar zu bewundern war. Ein ganzes abgedanktes Leben lang zwitscherten sie hin und her: zwischen dem Waldorf Astoria in New York , dem Obersalzberg – als Hitlers Gäste – und den Pariser Boutiquen, Mainbocher etwa, wo, so argwöhnte die britische Abwehr, die Deutschen in der Umkleide von Wallis Informationen zugesteckt bekamen.

Viel Stoff also, und Madonnas Regie macht es nicht einfacher. Sie erdichtet sich einen zweiten Erzählstrang, spiegelt die Historie in den Träumen einer New Yorkerin namens Wally, verheiratet mit einem Psychologen (beste Park-Avenue-Location), die während einer Ehekrise durch Sotheby’s geistert, wo die Juwelen von Wallis nach ihrem Tod zur Versteigerung ausgestellt sind (in Wirklichkeit: in Genf ). Wally ist, wie Wallis, unglücklich verheiratet. Ihre Fantasien geraten in den Sog einer akuten Wallisitis, ihre Augen in den Blick eines Edward, der hier Evgeni heißt und als Security-Mann seinen Wachposten verlässt, um Wally zu verführen. Man ahnt, dass auch er irgendwann abdanken muss, wegen Pflichtvergessenheit. Egal, der Mann ist Russe und hochbegabter Pianist und lebt in einem Loft, der aussieht wie Philippe Starcks schrecklich gruftiges Hudson Hotel. Man muss sich um den armen Schlucker also keine Sorgen machen, eher um das Drehbuch, das zu Kitsch-Ekstasen neigt: Gewitter während eines Streits, melodramatischer Melodienschwall, feuchte Augen.

Weil alles so kompliziert ist, Zeit- und Bezugsebenen ständig wechseln, gibt es viele eingeblendete Jahreszahlen, notfalls die BBC News als Hintergrund. Und wenn alles nichts hilft, taucht Wallis kurz bei Wally auf, als Geist.