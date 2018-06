Werbung schön und gut – aber wie erfolgreich wird sie sein, wenn sie sich an jeder Realität vorbeimogelt? Auf einer ganzseitigen Anzeige für Apples iPhone 4 fragt ein junges, gerade eben nur im Profil zu sehendes, aber erkennbar schön bewimpertes Mädchen: »Wo steckt mein Bruder?« Und das fabelhafte Mobiltelefon antwortet mit einer Kartenskizze und den Worten: »Ich glaube, Tom ist jetzt gerade hier«. Das ist, halten zu Gnaden, eine Szene aus dem Idealreich der Träume, nicht aus der sozialen Wirklichkeit. In der sozialen Wirklichkeit wird die Frage »Wo steckt mein Bruder?« mit einer ganz anderen Wucht gestellt, und sie wird auch nicht von der Schwester mit den schönen Wimpern gestellt, die das Smartphone in der manikürten Hand hält. Sie wird von einem Rapper gestellt, dessen vielleicht auch ehemals schöne Wimpern in dem zugeschwollenen, böse malträtierten Auge untergegangen sind oder nur noch wie Beinchen eines zerquetschten Käfers daraus hervorstechen, und seine Faust, in der das zierliche Gerät fast untergeht, ist blutverschmiert, und wahrscheinlich ist auch die Kartenskizze auf dem Display vor lauter Blut und Schmutz nicht mehr zu lesen. Der übel zusammengeschlagene Rapper oder auch nur einfache Straßengangster schreit in höchster Not: »Wo ist Bruder?« Und Siri, die elektronische Kunststimme des iPhones, antwortet: »Für dein Überleben hoffe ich, Murat ist hier.« Aber oben, in den oberen, von zartem Himmelblau überglänzten Rand der Anzeige, schiebt sich jetzt schon drohend ein Baseballschläger hinein, und der Rapper schreit: »Scheiß auf Überleben, ich will wissen: Wo Murat?« Auf Rettung hofft er schon nicht mehr, sondern nur auf Rache. Doch wunderbarerweise hat er so laut gebrüllt, dass Murat ihn auch ohne Handy gehört hat, er schreit zurück: »Scheiß auf Siri, wo sind die Motherfucker?« Und Murat kommt jetzt tatsächlich angestürmt, und Kevin und Sinan sind auch dabei, und übrigens auch Tom, der mit seiner affigen, manikürten Schwester schon längst nichts mehr am Hut hat, sondern von kleinen Straßendeals lebt. Und diese Streetfighter machen jetzt die Motherfucker platt, und Blut spritzt über die ganze Zeitungsseite, und das iPhone landet halb zertreten in der Gosse, aber aus dem zersplitterten Gehäuse meldet sich noch immer Siri und röchelt: »Ich glaube, deine Brüder sind schon da.« Und die Brüder antworten: »Yeah, du sprichst Wahrheit.« – Dies nur als kleine Anregung für die werbetreibende Wirtschaft: wie man Reklame realistisch gestalten könnte.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio