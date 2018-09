Draußen, am Eingang zum Fährhafen, hat einer ein Pappschild hochgehalten. »Mitfahrgelegenheit nach St. Petersburg«, auf Russisch. Aber die meisten Reisenden sind schnell vorbeigehuscht, Kopf und Hände tief in den Mantel vergraben. Es ist noch kalt so früh am Morgen in Helsinki, und gleich wird das nächste Schiff nach Tallinn ablegen, der Hauptstadt Estlands, eine Fahrt von gut zwei Stunden durch den Golf von Finnland. Luftlinie 88 Kilometer.

Und man merkt es gleich, hier reisen Profis mit. Eine Gruppe junger Männer hat die kleine Bar im Hafenterminal in Beschlag genommen, kippt Cider und Bier aus Pint-Gläsern. Einer großen Zahl der Reisenden wird es ums schnelle Sichbetrinken und den Einkauf von viel Alkohol gehen. »Höchstens 110 Liter Bier pro Person!«, das haben sie extra auf die Fährentickets gedruckt. Einige werden beim Halt in Estland gar nicht erst aussteigen, sondern zum Ausnüchtern liegen bleiben und bei der Rückkehr am Abend Gebinde voller Alkohol an Land schleppen.

»Die Alkoholsteuern sind hoch in diesen Breitengraden«, sagt Vesa Marttinen und lächelt entschuldigend über die Marotten seiner Landsleute. Er steht da mit einer Tasse Kaffee in der Hand; ein kräftiger Mann mit sonnenbraunem Gesicht, 39 Jahre alt. Über dem rosa V-Pulli trägt er ein braunes Sakko, und er winkt ans Fenster des Fährenterminals. »Sehen Sie das da?«, fragt er und deutet auf den Parkplatz gleich hinter dem Anleger. Stoßstange an Stoßstange stehen da Lastwagen geparkt; die Motoren laufen, Auspuffqualm steigt zwischen den Fahrzeugen in die kalte Luft. »Das ist die Zukunft«, sagt Marttinen.

»Wir schauen uns alle möglichen Szenarien über den Welthandel an«

Der Mann aus Finnland, das muss man an dieser Stelle wissen, hat von Berufs wegen viel mit der Zukunft zu tun. Bei der finnischen Firma Wärtsilä – einem Schifffahrtsdienstleistungskonzern mit knapp fünf Milliarden Euro Jahresumsatz, 160 Niederlassungen und 17.500 Mitarbeitern in aller Welt – ist Marttinen der Mann für die Seefahrt von morgen: Er soll heute die Schiffe und Offshore-Installationen erfinden, die die Kunden bei Werften , Reedern und Schifffahrtsgesellschaften in ein paar Jahrzehnten werden kaufen wollen. »Chief Naval Architect« steht auf seiner Visitenkarte.

Das ist ein ziemliches Problem. »In der Schifffahrtsindustrie haben Sie immer einen Riesenvorlauf«, sagt er. »Von der ersten Idee bis zum alltäglichen Einsatz eines neuen Designs können fünf Jahre vergehen – oder aber 20 Jahre und mehr.« Wenn Marttinen heute ein Schiff erfindet, muss er sich auch vorstellen, wie man in ein paar Jahrzehnten Handel treibt. Was transportiert wird, auf welchen Routen. Welche Treibstoffe es geben wird, welche Umweltauflagen. Ob das Verladen dann ganz schnell gehen soll oder ob das Motto lauten wird: Hauptsache, billig! »Wir schauen uns alle möglichen Szenarien über den Welthandel der Zukunft an«, sagt er, »und wir müssen auf sie alle vorbereitet sein.«

Die Lastwagenkolonne draußen auf dem Parkplatz hat sich in Bewegung gesetzt, und Vesa Marttinen kann sich auch darüber begeistern. »Schifffahrt über kurze Distanzen, mit schneller Beladung. Roll-on-roll-off. Das hat sich in Windeseile in Europa ausgebreitet«, sagt er, »und Sie werden sehen, es erobert Nordamerika, es ist in Südasien auf dem Vormarsch und bald in Südamerika. Und hier können Sie es schon beobachten.«

Werden Piraten die Meere beherrschen?

Roll-on-roll-off. Eigentlich ist das bloß eine schickere Bezeichnung für den Umstand, dass zwei Schiffsstockwerke unter den torkelnden Estland-Reisenden all die Container, die eben noch draußen auf dem Parkplatz standen, an Bord gefahren werden. Das geht viel schneller als beim herkömmlichen Transport mit Kränen. »Sie müssen sich klarmachen, dass das ganz neue Arten der Arbeitsteilung innerhalb von Regionen ermöglicht«, sagt Marttinen. Sagt es und deutet auf einen lang gestreckten graublauen Rollcontainer draußen vor dem Fenster. »Baltic Clean« steht darauf in großen weißen Lettern. »Laundry Services, Hotel textiles«. »Vermutlich wird die Wäsche aus Ihrem Hotelzimmer heute in Tallinn gewaschen, und morgen ist sie wieder in Helsinki«, sagt Marttinen.

Auf den ersten Blick mag das wie eine Kleinigkeit erscheinen. Für Leute wie Marttinen aber sind es frühe Indizien für einen Welthandel, in dem Regionen enger zusammenwachsen, in dem billigere, schnellere, energiesparendere Transportmethoden das Ausnutzen feiner Preisunterschiede von Land zu Land möglich machen, eine feingliedrigere Arbeitsteilung denn je zuvor. Manche Wirtschaftsforscher, von der Unternehmensberatung Boston Consulting bis zum Internationalen Währungsfonds, sagen, dass das neue Gesicht der Globalisierung eher eine Regionalisierung ist: Dann rückt Finnland enger an Estland, die USA rücken näher an Mexiko heran, Indonesien näher an Japan und so weiter. Der Internationale Währungsfonds veröffentlichte kürzlich eine Studie, nach der der Handel innerhalb von Regionen neuerdings viel stärker wachse als der Massenverkehr per Containerschiff übers weite Meer. Wenn das stimmt, darf ein Naval Architect wie Vesa Marttinen das keinesfalls verpassen.