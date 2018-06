ZEITmagazin: Frau Galeitzke, Sie sind seit 34 Jahren Hebamme. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Bärbel Galeitzke: Jetzt bekommt eine Generation Kinder, die von den 68ern erzogen wurde. Eine deutlich verwöhntere Generation. Aber eine bei Weitem nicht so selbstbewusste wie die ihrer Eltern. Die Frauen, die heute plus/minus 30 sind, wollen wieder mehr an die Hand genommen werden. Die haben mit der Frauenbewegung und dem Selbstbewusstsein von damals wenig am Hut, weil sie ja damit groß geworden sind. Die laufen gleich zum Doktor, nur um die Schwangerschaft feststellen zu lassen. Dabei spüren sie doch selber ganz genau, dass sie schwanger sind.

Lotte Gostischa: Das ist ein Lifestyle, das gehört eben dazu. Nehmen wir nur das Babyfernsehen, wo sich die Paare ihr Baby im Bauch in 3-D ansehen können. Man will genau wissen, wie es aussieht und wann es kommt.

Galeitzke: Die wollen die höchstmögliche Sicherheit. Da kommt in der 20. Woche der große Ultraschall, um alle möglichen Fehlbildungen auszuschließen . Aber man kann das Schicksal nicht ausschließen.

ZEITmagazin: Alles muss geplant sein.

Galeitzke: Damit wird den Frauen auf eine gewisse Weise die Schwangerschaft genommen. Neulich rief mich eine junge Bekannte an, die gerade schwanger geworden ist und wissen wollte, was jetzt zu tun sei. Eigentlich gar nichts, habe ich ihr gesagt, nur genießen. Wozu sofort zum Arzt? Um einen Mutterpass anzulegen? Da wird die Schwangerschaft doch nur auf Papier gebracht. Dieses Sich-darüber-Freuen, das geht verloren. Keiner redet zum Beispiel über die sexuellen Gelüste, die viele Frauen in der Schwangerschaft haben: Da kommt der Mann nach Hause, und die Frau will ihn am liebsten gleich ins Bett zerren. Natürlich haben nicht alle diese Gelüste, aber halt auch nicht wenige. Stattdessen geht es um alle möglichen Verbote: Die Frauen sollen keinen Rohmilchkäse mehr essen und ihr Gewicht kontrollieren. Da wächst doch was ran, da muss man sich doch einfach nur freuen. Ich habe dem jungen Paar dann geraten, erst mal mit niemandem darüber zu reden, auch nicht mit Eltern und Schwiegereltern, sonst kommen gleich die guten Ratschläge.

ZEITmagazin: Hebammen müssen sich ja nicht nur um die Gebärende kümmern – meist ist da auch ein Mann, der seine Frau noch nie in so einer Extremsituation erlebt hat.

Galeitzke: Das sprechen wir vorher in der Beratung und den Kursen an. Der Job der Männer unter der Geburt ist, alles zu machen, was die Frau sagt. Wenn sie dich scheucht nach einem Waschlappen, dann gehst du, und wenn sie auf dem halben Weg sagt: Komm zurück, dann kommst du zurück. Die Männer müssen auf Extremes eingestellt sein, dass die Frauen sie beschimpfen: Verdammt, was hast du mir da angedreht!

Gostischa: Oder: Das nächste Kind bekommst du!

Galeitzke: Man muss als Hebamme so einem Kerl auch mal über den Rücken streichen und sagen: Es ist alles in Ordnung! Man sollte immer an seine eigene erste Geburt denken, die man erlebt hat. Damals war ich noch Kinderkrankenschwester und dachte, das Kind sei tot, weil es so blau war. Das war ein Schock, dann habe ich kapiert: Das ist normal. Darauf muss man die Eltern vorbereiten.

ZEITmagazin: Frau Gostischa, erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Geburt?

Gostischa: Das war im November 2010. Ich hatte ein ganzes Wochenende lang Rufbereitschaft, auch für eine Kollegin. Wir haben uns die Wochenenden immer untereinander aufgeteilt, um etwas Freizeit zu haben. Ich stand von Freitagnachmittag bis Montagmorgen nahezu durchgehend im Kreißsaal und habe drei Frauen entbunden. Ich war einfach nur froh, als mich meine Kollegin am Montagmorgen abgelöst hat.

Galeitzke: Ich könnte das nicht mehr. Mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, dass eine müde Hebamme eine Gebärende nicht mehr so gut motivieren kann. Deshalb arbeiten wir in meinem Geburtshaus in Schichten.