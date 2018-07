DIE ZEIT: Herr Premierminister, muss Griechenland um jeden Preis in der Euro-Zone bleiben?

Jean-Marc Ayrault: Am vergangenen Sonntag hat sich das griechische Volk mit seiner Wahl selbst gegen einen Austritt aus der Euro-Zone entschieden.

ZEIT: Und wenn eine neue Regierung über die griechischen Zusagen nun nachverhandeln will?

Ayrault: Die Griechen müssen ihre Anstrengungen leisten, zum Beispiel ein funktionierendes Steuersystem aufbauen. Allerdings muss man auch die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Monate berücksichtigen, namentlich das Ausbleiben des Wachstums.

ZEIT: Ist Frankreich ein Vermittler zwischen den Nord- und den Südländern Europas?

Ayrault: Jeder ist daran interessiert, dass beide Seiten sich einander annähern. Frankreich kann dazu beitragen, für den Norden, den Süden und für ganz Europa akzeptable und positive Lösungen zu finden. Fest steht im Übrigen, dass die Wahl François Hollandes zum Präsidenten Frankreichs die Lage in Europa verändert hat.

ZEIT: Inwiefern?

Ayrault: Die Direktwahl eines Präsidenten und die Wahl einer neuen Parlamentsmehrheit in einem großen europäischen Land, das hat Gewicht.

ZEIT: Ihre Regierung hat am Sonntag die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung erhalten. Treten Sie jetzt im Verhältnis zu Deutschland selbstbewusster auf?

Ayrault: Die deutsch-französische Beziehung bleibt, sowohl mit Blick auf die Geschichte als auch wegen der aktuellen Situation, das zentrale Element in Europa. Wir möchten ein ausgeglichenes Verhältnis zu Deutschland. Ich weiß im Übrigen, dass die Deutschen, welcher Parteizugehörigkeit auch immer, das Votum der Franzosen respektieren.

ZEIT: Können sich Frankreich und Deutschland denn auf dem Europagipfel Ende Juni in Brüssel verständigen, um den Euro zu retten?

Ayrault: Das wollen wir. Es ist unerlässlich, dass dieser Gipfel Entscheidungen trifft, die das Vertrauen der Völker zurückgewinnen und die wieder eine Perspektive für das europäische Projekt sichtbar werden lassen. Man muss der europäischen Idee ihre Kraft zurückgeben. Momentan ist sie durch die Risiken geschwächt, die sich aus der Euro-Krise und der Abwesenheit des Wachstums ergeben. Die Antwort, die bislang vorgeschlagen wurde, hieß immer bloß Austerität. Deshalb hat sich unter den Völkern, in jeder unserer Nationen, ein Zweifel am europäischen Projekt selbst breitgemacht. Sogar in Deutschland, dessen Debatten ich aufmerksam verfolge.

ZEIT: Was muss sofort getan werden?

Ayrault: Wir brauchen eine gemeinsame Bankenaufsicht und mit ihr ein europäisches System der Einlagensicherung. Wir können auch Lösungen finden, die den Zugang der Staaten zu Finanzmitteln erleichtern, zum Beispiel kurzfristige Anleihen oder den Vorschlag des deutschen Sachverständigenrats für einen Schuldentilgungsfonds. Und sehr kurzfristig sollte die Rolle des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) gestärkt werden. Er sollte unter bestimmten Bedingungen als Bank auftreten können ...

ZEIT: ... sich also bei der Europäischen Zentralbank frisches Geld holen können ...

Ayrault: ... damit sich die Staaten nicht noch mehr verschulden, zulasten der Steuerzahler.

ZEIT: Mit den deutschen Vorstellungen deckt sich dieser Punkt nicht.

Ayrault: Ich zweifle nicht daran, dass wir auf dem Brüsseler Europagipfel zu einer Vereinbarung kommen werden. Die Regierungen wissen, was auf dem Spiel steht. Wir müssen die finanzielle Stabilität Europas sichern und die Bemühungen fortsetzen, die Defizite und Schulden abzubauen – und wir müssen jetzt auch einen Weg einschlagen, der zu Wachstum und Arbeit führt.

ZEIT: Was kann Frankreich dazu beitragen, das Vertrauen der Märkte auf Europa wiederzugewinnen?

Ayrault: Wir kennen unser Defizit und unsere Schulden. Aus diesem Grund hat sich der Präsident François Hollande während seines Wahlkampfes dazu verpflichtet, bis zum Ende seiner fünfjährigen Amtszeit die Staatsfinanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Zwischenziel: ein Defizit von drei Prozent für 2013. Dieses Versprechen wird eingehalten. Der Kampf gegen die Verschuldung ist übrigens ein Grund, warum wir Wachstum brauchen. In der gesamten Euro-Zone sind die Wachstumsaussichten unzureichend. Auch deshalb ist das "Wachstumspaket", das der EU-Gipfel diskutieren wird, so wesentlich. Und noch ein Wort zu Frankreichs Beitrag: Meine Regierung hat sich auch zum Ziel gesetzt, unsere industriellen Strukturen wieder aufzubauen, um an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen.