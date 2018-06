Der Axel Springer Verlag will am kommenden Samstag einen Senioren-Brief verschicken: eine Bild- Zeitung an alle deutschen Haushalte. Das Blatt wird 60 Jahre alt, aber es ist eben nicht bloß deutsche Geschichte auf Papier, es ist auch eine Gebrauchsanweisung für die heutige Medienlandschaft. Denn Boulevard-Techniken entscheiden mehr denn je über Gewinn und Verlust – gedruckt, im Fernsehen und im Internet. Boulevard heißt: Stimmungen einfangen, menschliche Schicksale schildern und dramatisieren, Urinstinkte wie Rachsucht, Gier und Angst ansprechen. Das bringt Auflage, Reichweite und Werbeeinnahmen.

Vor 60 Jahren kniete der Verleger Axel Cäsar Springer auf dem Boden seiner Villa. Er schnitt Bilder aus, je größer, umso besser, und er schnitt Texte klein, je kürzer, umso besser. So erschuf er mit Bauchgefühl eine neue Zeitung, Bild eben, aber danach stellte er sich den Daten, passte die Zeitung den Launen der Käufer am Kiosk an. Jeden Tag aufs Neue.

Besonders viele Erben hat Springer heute im Internet, und sie sind dort noch viel stärker von Daten getrieben als Springer. Welche Geschichte wird wie oft gelesen? Wie oft wird sie von Lesern empfohlen? Was bringt es, wenn man dem Leser sagt, was gerade populär ist? Was stimuliert? Daten haben Konsequenzen. Sie sind Hilfe und Geißel im Kampf um Aufmerksamkeit. Denn Onlinejournalisten sehen sekundengenau, welche Geschichten laufen und welche nicht, und sie müssen, um im Tageswettbewerb zu bestehen, schlecht laufende Artikel schnell abräumen.

So steigt der Druck auf jeden, der für die Homepage, die erste Seite eines Internetangebots, schreiben will. Er muss anbieten, was sich verkauft, Überschriften wählen, die knallen, und an vielen Orten begegnen Onlinejournalisten diesem Druck, indem sie die Prinzipien des Boulevards (siehe oben) übernehmen. Das belegen diverse Studien.

Zugleich verändert sich der Boulevard strukturell: Bild fand einen Weg, nackte Frauen und Politik in ein Paket zu schnüren, doch im Internet gibt es dieses Paket nicht mehr, was die Bild-Gruppe auch spürt. Kein Onlinemedium ist so populär wie Bild.de. Aber politisch relevant? Sind andere. Eine aktuelle Studie des Hans-Bredow-Instituts in Hamburg belegt: Jugendliche und junge Erwachsene sortieren das Angebot von Bild.de weit abgeschlagen auf den siebten Platz ein. Unschlagbar stark ist Bild.de dagegen bei Themen wie »Hier bräunt Giorgina ihren Schulden-Busen« oder »Mein Bierbauch war ein Tumor«.

Weil der Boulevard eben praktisch überall ist – im Internet (und im Fernsehen sowieso) –, schrumpft die gedruckte Auflage von Bild. Sie nähert sich der Marke von 2,5 Millionen. Aus dieser Perspektive muss man auch die Post am Samstag sehen: Der Grobian, den man seit 60 Jahren kennt, schaut noch mal vorbei. Doch die Dinge ändern sich. Grundlegend und gewaltig. götz Hamann