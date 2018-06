Fototermin vor dem Lübecker Buddenbrookhaus. Wo sich sonst Touristen gegenseitig durchs Bild laufen, gruppieren sich Nachfahren von Thomas Mann, Familienzweig Mann Borgese, fürs Pressefoto. Angereist sind sie aus Mexiko und Italien, Kalifornien und England, einige sind das erste Mal in Lübeck. Anlass für das Familientreffen: die Eröffnung einer Ausstellung über ihre Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, Elisabeth Mann Borgese, jüngste Tochter von Thomas Mann. Weil der ja einer der berühmtesten Söhne der Stadt ist, könnten sich Lübecker – mit ein wenig Blinzeln – doch als Verwandte dieser Nachfahren sehen? Die Töchter und Enkel Elisabeth Mann Borgeses werden in der Ausstellung umringt wie lange verschollene Sippenmitglieder. Ganz als wären sie ein Teil der Ausstellung, als hätten sie sich selbst, für diesen Tag, zur Leihgabe gemacht. Wer beguckt sich hier nun gerade wen? Besichtigen die Borgeses, Coloccis und Guidis beim Familientreffen die Geburtsstadt ihres Vorfahren, oder beäugt die alte Hansestadt auf ganz vereinnahmende Urgroßmutterart ihre kosmopolitische Nachkommenschaft?

»Leben auch Werk – ich wußt’ es niemals zu scheiden«, steht ein Zitat aus Thomas Manns Gesang vom Kindchen an einer Ausstellungswand. Elisabeth war unverhohlen seine liebste Tochter. Gleichzeitig gelang es ihr am besten, sich vom großen Namen des Vaters loszulösen. Sie war erstes weibliches Mitglied des Club of Rome und Professorin für internationales Seerecht an der Universität Halifax. Sie brachte ihren Hunden das Klavierspielen bei, machte sich um die Gründung des internationalen Seegerichtshofs in Hamburg verdient und verschickte an ihre Familie Lübecker Marzipanschweine – auch mal in Lebensgröße. Wer will nicht so eine Großmutter haben?

Natalia Colocci, einer ihrer Enkelinnen, erscheint es fast ein wenig eigentümlich, nun auch die Dokumente des öffentlichen Lebens Elisabeth Mann Borgeses ausgestellt zu sehen. Denn diese Rolle habe die Großmutter nie groß hervorgehoben damals, während der Familienbesuche bei ihr in Halifax, sagt Colocci und ist schon halb aus der Tür des Buddenbrookhauses. Ihre Familie ist auf dem Weg zum Mittagessen. Hinter Touristengrüppchen verschwinden sie um die Ecke des historischen Rathauses.