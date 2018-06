Ganz am Ende, als sich Gerhard Anger durch die Straßen von Berlin treiben ließ und in der Nähe des Mauerparks landete, setzte er sich auf eine Bank und schloss erleichtert die Augen. Es war ein freundlicher Nachmittag im Februar dieses Jahres, die Sonne schien. Sogar das Wetter meinte es plötzlich gut mit ihm. Gerhard Anger hatte keine Zeitung dabei, kein Buch, auch sein Smartphone regte sich nicht. Einen Becher Kaffee hatte er sich gekauft, er nippte daran und genoss die wärmenden Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht. Eine ganze Stunde lang saß er so da, ein schlaksiger Typ in Sportschuhen und einem Kapuzenpullover. Er war froh, dass sich niemand zu ihm setzte.

Gerhard Anger (36) war Vorsitzender der Piratenpartei in Berlin, als sie im September 2011 ihren Durchbruch erzielte und ins Abgeordnetenhaus einzog. Im Februar dieses Jahres gab Anger auf. Er ist Geschäftsführer einer Berliner Computerfirma

Termine hatte er keine mehr, jetzt war er frei. Die Nachrichten der Onlinemedien verfolgten ihn nicht mehr. Vielleicht würde er am Abend noch eine Weile Klavier spielen. Er war mit einem Mal ein anderer. Gerhard Anger hatte sich selber ausgestöpselt. »Es fühlt sich an wie Ruhestand«, wird er später den Parteikollegen antworten, die ihn staunend danach fragen, wie das gewesen sei, als er Abschied genommen hatte von der Politik.

Gerhard Anger ist 36 Jahre alt, und er wäre in der richtigen Partei, um eine steile Karriere zu beginnen: der Piratenpartei. Er war ihr Vorsitzender in Berlin, als die Piraten bei der Landtagswahl im vergangenen September 8,9 Prozent der Stimmen holten und damit erstmals in ein Parlament einzogen. Doch als sie auf ihrer Wahlparty ausgelassen den Sieg feierten, stand Anger daneben: Zu viele Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Morgen wird eine Pressekonferenz stattfinden müssen, aber wer lädt die Journalisten ein? Die Fraktion muss sich bald formieren, aber woher bekommt man eine Fraktionssatzung? Die Fernsehsender wollen Interviews, aber wer stellt sich den Kameras? Gerhard Anger glaubte, vorsichtig sein zu müssen. Einmal hatte er in einem Podcast arglos erzählt, dass man sich in der Politik auch mit Arschlöchern umgeben müsse, danach wurde er in EMails endlos beschimpft.

Wann immer jemand etwas von den Berliner Piraten wollte, oft landeten die Anfragen bei ihm. In einer Partei, die sich den Gewohnheiten des Internets verpflichtet hat, muss der Vorsitzende ständig antworten, wenn irgendjemand eine Frage hat, und sei die Frage noch so albern. Gerhard Anger führte ein Leben unter Response-Bedingungen. Er nahm ab, litt unter Schlafstörungen, und wenn er morgens aufstand, waren schon wieder so viele neue E-Mails da, dass er nicht mehr nachkam. Ständig musste er erreichbar sein, das wurde erwartet. Reagierte er auf eine Nachricht nicht, war das schon ein kleiner Skandal.

Er stritt sich mit Parteifreunden, die Grenzen zwischen Politik und Privatleben lösten sich auf, und die hitzigen Abende im Parteibüro wollten nie zu Ende gehen. Selbst wenn sie nur zu dritt zusammenkamen, war da immer jemand, der auf einer Tagesordnung bestand. Die Piraten sind kein Chaos-Club, sondern ein Volk von Algorithmus-Menschen: Verhalten sie sich nicht mehr systemkonform, werden sie unglücklich. Das System der Algorithmus-Menschen ist das Internet, und dieses System verlangt: Antworte, wenn du gefragt wirst. Ignoriere niemanden. Nimm eine Beziehung auf zu einem Menschen, auch wenn du von ihm bloß einen Code kennst. Bis zu 500 E-Mails trafen täglich ein, es wurde Anger zu viel. Plötzlich landeten bei ihm auch noch die Bewerbungsmails von Unterstützern, die sich von ihm einen Job erhofften. 300 Menschen binnen weniger Wochen.

Später, nachdem Anger sich selbst aus der Politik entlassen hat, wird er sagen: »Ich habe Probleme damit, ein Hoffnungsträger zu sein. Ich frage mich: Wie überlebt man den eigenen Erfolg?« Einen Überdruck des unbedingten Gelingens habe er gespürt, ein unrealistisches Verlangen nach dem idealen Frontmann. Souverän müsse man als Politiker auftreten, zugleich glaubhaft, jedenfalls leidenschaftlich, aber auch zurückgenommen, fachkundig. Ergebnisoffen, moderat, aber auch entschlossen, ehrgeizig, aber nicht machtgeil, volksnah, aber nicht populistisch, bitte sympathisch, doch auf keinen Fall glatt. Gerhard Anger glaubte, eine zweite Person in sich großziehen und zur Schau stellen zu müssen, eine formbare Person, die er selbst nicht ist. Er fürchtete sich vor diesem Alias-Menschen. Er glaubte, sich in Sicherheit bringen zu müssen vor seiner Verführbarkeit und vor den Folgen seiner Verwandlung.

»Faszinierend war Politik aber auch.« So hat es Gerhard Anger oft empfunden, und deshalb fragte er sich: Kann ich den Entzug überhaupt aushalten, oder werde ich rückfällig werden?