Es war eine neue, unerhörte Form des Reisens: Sie diente weder dem Handel noch dem beruflichen Studium oder dem religiösen Seelenheil und trug dabei einen hochtrabenden Namen: Grand Tour . Vor allem englische, französische und deutsche Adlige zogen im 17. Jahrhundert gen Italien – und manchmal auch gen Griechenland –, auf der Suche nach Charakterbildung und gepflegtem Abenteuer inmitten klassischer Kulissen. Im 18. Jahrhundert folgten ihnen Bürgersöhne und machten die Tour damit zu einer Art früher Form des Massentourismus .

Über Wesen und Nebenwirkungen der Grand Tour sind nun im Wagenbach Verlag gleich zwei Bücher erschienen: Attilio Brillis historische Arbeit Als Reisen eine Kunst war, neu aufgelegt, wird ideal ergänzt durch den Sammelband Dreckige Laken: Die Kehrseite der Grand Tour. Brilli beschreibt die Große Reise als Projekt der Aufklärung. Meist waren es junge Männer, die ihr Studium abgeschlossen hatten und zu den Wurzeln des Erlernten nach Italien oder Griechenland reisen wollten. "Weltliche Pilger" auf den Wegen des Wissens nennt Brilli sie nicht ohne Pathos.

Doch waren die Wege oft steiniger als erwartet. Bei den Widrigkeiten setzt der Band Dreckige Laken an. "Dreckige Herbergen mussten ertragen, verbrecherische Wirte abgewehrt werden", schreiben die Herausgeber Joseph Imorde und Erik Wegerhoff in der Einleitung. Und nicht nur die zeitgenössische Wirklichkeit, auch die historischen Stätten sorgten für Enttäuschungen. "Hart prallen die Aussagen der antiken Quellen auf unscheinbare Trümmer, spärliche Reste aufgehenden Mauerwerks sowie verbaute Ruinen und manch fragwürdige Zuschreibung", heißt es in einem Beitrag. Wo man Tempel erwartet hatte, standen Ställe. Wo man Cicero hören wollte, blökten Schafe. Vom mangelnden Geschichtssinn der Einheimischen waren die Grand Touristen oft angewidert.

Andererseits hatten es auch die Gastgeber nicht leicht mit ihren Gästen, weder mit deren Manieren noch mit deren Wankelmut. Zunächst entsetzten sich die hochmögenden Reisenden darüber, dass das Forum Romanum weitgehend unter einer Weide begraben lag: Was war das für ein Umgang mit der alten Größe Roms! Als aber Anfang des 19. Jahrhunderts das Forum freigelegt wurde, war das Entsetzen abermals groß: Denn mittlerweile hatten die Reisenden – angesteckt von der Romantik – die malerische Qualität von grasenden Schafen neben gebrochenen Säulen zu genießen begonnen.

Dreckige Laken zeigt, dass Italien es mit einem Italienbild aufnehmen musste, das schon damals von Literatur und Reiseberichten verzerrt war. Die Ernüchterung unterwegs erfolgte deshalb fast zwangsläufig. Auch der Weg durch den Sammelband ist allerdings mitunter beschwerlich. Die Beiträge befassen sich mal mit dem 17., mal mit dem 20. Jahrhundert, blicken nach Griechenland, beleuchten den Typus des frühen Fremdenführers oder Charles Dickens’ Italienbild.

Am Ende scheint es fast erstaunlich, dass alle Enttäuschungen die Popularität der Italienreise nie ernstlich schmälern konnten. Zwar bremsten die napoleonischen Kriege für einige Jahre den Strom der Touristen. Doch danach schwoll er wieder an und sollte nie mehr versiegen – selbst wenn die Touren inzwischen sehr viel kürzer sind und auch die Charakterbildung nur noch selten ein zentrales Reisemotiv darstellt.