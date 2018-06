Was unterscheidet Nachverhandlungen von Neuverhandlungen? Und wann werden aus Anpassungen Änderungen? Worte machen Politik, und wer herausfinden will, wie es mit dem Programm, das die EU und die vorhergehende griechische Regierung verabredet haben, nun weitergeht, der muss genau hinhören.

Angela Merkel etwa hat am Tag nach der Wahl nicht gesagt, dass über das griechische Spar- und Reformprogramm nicht noch einmal verhandelt würde. Eine solche Aussage wäre auch töricht, denn in Brüssel werden diese Verhandlungen längst vorbereitet. Allerdings hat Merkel darauf hingewiesen, dass »die Rahmenbedingungen« des bestehenden Programms eingehalten werden müssen. Ihre Absicht ist klar: Was auch immer geschieht, auf keinen Fall darf es so aussehen, als würden die EU und die deutsche Regierung den Griechen allzu sehr nachgeben.

Genau anders herum verhält es sich für die neue griechische Regierung: Was auch immer geschieht, auf jeden Fall muss es so aussehen, als würde sie der EU und Deutschland möglichst große Zugeständnisse abtrotzen. Schließlich hat der neue Ministerpräsident dies seinen Wählern versprochen. Die entgegengesetzte Ausgangslage der Beteiligten erklärt vieles, was in diesen Tagen gesagt wird. Man darf sich davon nicht verwirren lassen.

Ohne erneute Verhandlungen kann es gar nicht weitergehen, denn schon jetzt steht fest, dass Griechenland einige der im März verabredeten Ziele nicht wird einhalten können. Das gilt für Reformen, die erst verschleppt wurden und dann liegengeblieben sind, weil es zuletzt in Athen keine gewählte Regierung gab. Und es gilt für die Wirtschaftsdaten, die sich in den vergangenen Monaten wieder einmal schlechter entwickelt haben als erhofft. Wie schlecht genau, das wird wie bisher die Troika prüfen; schon in den nächsten Tagen sollen die Experten der EU, der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) nach Athen aufbrechen.

Über die vereinbarten Reformen werden die Geldgeber nicht mit sich reden lassen. Vielmehr wird in Brüssel erwartet, dass die neue griechische Regierung schnell ein Signal setzt, dass sie vor allem die längst überfällige Reform des Steuerwesens anpackt. Dann – und nur dann – sei ein Entgegenkommen bei den Defizitzielen denkbar. Damit steht der neue Ministerpräsident Antonis Samaras vor einem Problem. Im Wahlkampf hatte er Steuersenkungen versprochen. Nun, heißt es in Brüssel, müsse die griechische Regierung erst einmal beweisen, dass der Staat überhaupt Steuern einnehmen könne.

Für alle neuen Verabredungen gibt es eine wichtige politische Grenze: Das Programm darf aus Sicht der Geldgeber nicht so weit verändert werden, dass in den einzelnen Mitgliedsstaaten, also etwa im Deutschen Bundestag oder im Finnischen Reichstag, erneut darüber abgestimmt werden muss. Mögliche Veränderungen dürfen die anderen Euro-Länder daher nicht mehr Geld kosten. Diese Grenze hat Merkel vor Augen, wenn sie betont, sie spreche »ausdrücklich nicht über ein drittes Hilfspaket«.

Nur, wie kann man die Defizitziele verändern, ohne dass automatisch ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf entsteht? Um diese Frage werden die Gespräche in den nächsten Wochen kreisen. Denn grundsätzlich gilt für Staatsschulden dasselbe wie für private Kredite: Zahlt man sie später zurück, zahlt man mehr Zinsen. Wer also nun wie Außenminister Guido Westerwelle oder Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker davon spricht, man könne über »Zeitachsen« reden, der muss zugleich die Frage beantworten, woher die Griechen das zusätzliche Geld bekommen sollen.

Eine denkbare Stellschraube sind die Zinssätze, die Griechenland für die Kredite aus dem Rettungsschirm zahlt. Würden diese entsprechend reduziert, könnte der Geldbedarf erst einmal stabil bleiben. Auch die politische Rechnung würde so aufgehen. Die Geldgeber müssten nicht mehr bezahlen, sie würden lediglich auf künftige Einnahmen verzichten. Das Problem: Diesen Trick haben die Euro-Länder und der IWF schon angewandt, als sie das letzte Mal mit Griechenland verhandelt haben; entsprechend niedrig sind die Zinssätze bereits.

Die Verhandlungen, die nicht so heißen dürfen, werden sich weit in den Sommer hineinziehen. Die Griechen werden darauf verweisen, dass die EU auch die spanischen Defizitziele erst vor Kurzem neu justiert hat. Die deutsche Regierung wird dagegenhalten und argumentieren, dass die Euro-Zone nur dann neues Vertrauen gewinnt, wenn sich alle an die gemeinsamen Verabredungen halten. Damit steht sie in Europa längst nicht allein. Auch die Regierungen in Finnland, den Niederlanden und der Slowakei drängen auf eine harte Haltung. Selbst Iren und Portugiesen verfolgen die griechischen Bemühungen mit Argwohn. Die beiden Länder stehen selbst unter europäischer Beobachtung und haben ihre Auflagen bislang klaglos erfüllt. Und europäische Solidarität bedeutet in ihren Augen nicht, dass sich andere mehr herausnehmen dürfen als sie selbst.