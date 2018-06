Seit sich die Schlachtfelder der westlichen Massengesellschaften in deren Alltag, also auf Bahnhöfe, Flughäfen oder Kaufhäuser verlagert haben, erschallt dort jenes Wort, das von jeher auf Gefahren hinweist: »Vorsicht!« Allerdings zielt dieser Ausruf nicht auf arabische Terroristen, sondern warnt vor sich selbst: vor dem Koffer ziehenden, Kinder- oder Einkaufswagen schiebenden Ich als potenziellem Amokläufer. Einst bat es noch in den allerheißesten Kampfzonen, auf Rolltreppen also, ums Vorbeilassen: »Entschuldigung...«, »Gestatten Sie...«, »Dürfte ich bitte...« oder einfach »Pardon...«. Heute kommt es mit »Vorsicht!« weiter. Denn jeder zuckt angstvoll zusammen, weil er richtig übersetzt: Platz da, jetzt komm ICH! »Vorsicht!«, so unvorsichtig verwendet, ist als Warnung aber im Grunde nur konsequent: Denn die größte Gefahr für den Menschen ist nun mal – der Mensch.