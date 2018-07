Das gute, alte Kasperltheater mit seiner simplen Aufteilung in Gut und Böse ist nicht nur für die Kleinsten ein lehrreicher Riesenspaß. Auch den Eltern bietet diese Kunstform oft erstaunliche Bereicherungen ihres trüben Alltags. So geschehen auf einer der größten Handpuppenbühnen des Landes, wo derzeit das lustige Volksstück Der Ethikrat oder Ehrlichkeit währt am längsten zur Aufführung gebracht wird.

Diese dramatische Parabel soll neue und didaktisch wertvolle Benimmregeln unters Volk bringen. Die Handlung ist denkbar einfach. Auf einer Waldlichtung erholt sich ein weises, älteres Krokodil von seiner beschwerlichen Heimkehr aus dem fernen Tirol.

Plötzlich tritt ein Wandersmann aus dem Süden auf, um sich mit Käferbohnensalat in Kernöl zu stärken. Die beiden kommen miteinander ins Gespräch, und das Krokodil erklärt stolz, mit 71 Jahren immer noch die anstrengende Position des Reptilien-Seniorenvertreters ausüben zu können.

Der Wandersmann ist gleichermaßen überrascht und beeindruckt. Er findet nämlich, dass nach 67 Lenzen jeder ein Anrecht auf den wohl verdienten Ruhestand hätte. Demnach hätte das Krokodil bereits seit vier Jahren die Rente genießen können. Das kränkt das Krokodil in seiner Ehre so sehr, dass es den Wandersmann aus dem Süden einen "Kasperl" nennt.

Dann droht es, ihn nach Haus in seine Waldheimat zurückzujagen, wo angeblich die gefürchtete Hexe aus dem Süden ihr Unwesen treibt. Das erschreckt den Wandersmann sehr, doch zum Glück erscheint der wackere Michael auf der Lichtung.

Mit den dröhnenden Worten "Schluss mit der Kasperldebatte!" beendet er das Stück. Einige Kinder und Erwachsene mögen über dieses abrupte Ende enttäuscht sein. Aber keine Sorge, es folgen sicher noch einige Fortsetzungen. Versprochen.