Es mag paradox klingen, aber wenn wir die Zahl der Bildungsverlierer verkleinern wollen, dann müssen wir uns von der Illusion der Bildungsgerechtigkeit verabschieden, wie sie in Deutschland weit verbreitet ist. Jener Illusion, der viele Gesamtschulbefürworter in den sechziger und siebziger Jahren nachhingen und die bis heute in jedem Streit über unser Bildungssystem mitschwingt: dass die Schule in der Lage ist, herkunftsbedingte Bildungsunterschiede auszugleichen, dass man mit Bildung letztlich die gesellschaftliche Ungleichheit beseitigen oder zumindest spürbar abschwächen kann.

Weshalb erschwert diese Illusion die Hilfe für die Kinder aus sozial schwachen Familien?

Die kurze Antwort lautet: Weil sie eben eine Illusion ist. Wenn man jemanden in lähmende Verzweiflung treiben will – in diesem Fall vor allem die Lehrer und die Bildungspolitiker –, dann muss man ihm nur pausenlos Ziele vorgeben, die er nicht erreichen kann.

Für die lange Antwort hilft ein Blick in den neuen Bildungsbericht , der vergangene Woche vorgestellt wurde. Dort kann man nachlesen, welche Nebenwirkungen es hat , wenn Schwachen sinnvoll geholfen wird. In diesem Fall durch das zusätzliche Angebot von Krippenplätzen. Die Bildungsforscher betonen in ihrem Bericht, dass vor allem jene Kinder, die in ihren Familien wenig gefördert werden, deutlich besser lesen können, wenn sie mehrere Jahre in Krippe und Kindergarten verbracht haben. So weit, so gut.

Im selben Bericht aber liest man, dass vor allem bildungsorientierte Familien die Betreuungsangebote für unter Dreijährige in Anspruch nehmen. »Eltern«, so formulieren es die Forscher, »sind nicht nur selbst wichtige entwicklungsfördernde Impulsgeber für ihre Kinder, sondern sie fungieren auch als entscheidende Wegbereiter für außerhäusliche Bildungsangebote.«

Bildungsbericht Infobox Der nationale Bildungsbericht Alle zwei Jahre nehmen unabhängige Experten im Auftrag von Bund und Ländern eine Art Generalinventur des Bildungssystems vor. Die Erziehungswissenschaftler, Soziologen und Statistiker recherchieren und interpretieren das neueste Zahlenmaterial, berichten von Fortschritten und Problemen. Konkrete Empfehlungen für die Bildungspolitik wollen sie dabei nach eigenen Worten bewusst nicht abgeben. Doch schon die Auflistung brisanter Zahlen setzt die politisch Verantwortlichen regelmäßig unter Zugzwang. Wichtige Erkenntnisse waren diesmal unter anderem: 20 Prozent der unter Dreijährigen wurden 2011 in Kitas betreut, das sind zehn Prozentpunkte mehr als 2007. Um den von 2013 an geltenden Rechtsanspruch auf Betreuung umzusetzen, müsste die Quote innerhalb von zwei Jahren um weitere 17 Prozentpunkte in die Höhe schnellen. Der Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhöhte sich in den vergangenen zehn Jahren von 5,3 auf 6,4 Prozent. Ob der Bedarf tatsächlich gewachsen ist oder nur häufiger diagnostiziert wurde, ist unklar. Schulabschlüsse Mehr Schüler erreichen immer höhere Schulabschlüsse. Zwischen 2006 und 2010 kletterte der Anteil der Abiturienten von 29,6 auf 33,9 Prozent; die Quote der Hauptschüler fiel von 26,5 auf 25,2 Prozent. Besonders erfreulich: Nur 6,5 Prozent verlassen die Schule ohne jeden Abschluss, gegenüber 8 Prozent vier Jahre zuvor. Während Firmen über einen Lehrlingsmangel klagen, herrscht nach Beobachtung der Forscher in vielen Bereichen noch ein Mangel an Ausbildungsplätzen. Zudem gelten 29 Prozent der Berufsschüler als nicht ausbildungsfähig und landen in Warteschleifen – immerhin ein Rückgang um 10 Prozentpunkte gegenüber 2005. Die Studienanfängerzahl ist geradezu explodiert – um 40 Prozent gegenüber 2005 – und soll hoch bleiben. Noch immer gibt es auffällige soziale Disparitäten bei der Studienentscheidung: Während 81 Prozent der Akademikerkinder mit Abi studieren, tun dies nur 62 Prozent der Abiturienten, deren Eltern selbst nur eine Lehre oder gar keinen Abschluss haben. Der Weiterbildungsmarkt stagniert, von lebenslangem Lernen kaum eine Spur.

Wer zusätzliche Angebote schafft, um benachteiligte Kinder zu fördern, der muss damit rechnen, dass Kinder aus bessergestellten Familien sie sogar stärker nutzen. Oder dass sie in noch wirkungsvollere Angebote ausweichen.