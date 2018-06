In Grindelwald den Gletschren by

da chamu gäbig läben

Mier hei solang mer hie scho syn

nie lengi Zyt no ghäben

Da gangid wan ach d Ärde treid

vom Mond uf d Sunna wen er weid

Ier findid nid vo Form u Gstalt

es scheenders Tal wan Grindelwald

(Grindelwaldlied)

Alles passt, alles fügt sich ins Bild an diesem Samstagvormittag. Die Geranien und die Velofahrer. Die Chalets und die Red-Bull-Teenies. Die Heulader, die über die Straße mit den Sportgeschäften knattern, und die verschleierten Touristinnen auf den Trottinetts. Das Plätschern der Brunnen. Die Gleitschirme. Die Kirche. Grindelwald: eine begehbare Postkarte am Fuß von Eiger, Mönch und Jungfrau.

Der Unfriede kommt kurz vor Mittag, in einem weißen Minibus mit St. Galler Nummer. »Sie«, sagt Christian Kaufmann, als Hans Fässler aus dem Wagen steigt, »Sie sind also der, der den Berg umbenennen will.« Kaufmann sagt es zur Begrüßung, als Vertreter der Heimatvereinigung Grindelwald, die das Heimatmuseum betreibt. »Der bin ich«, sagt Fässler, »aber im Moment lassen wir den Berg in Ruhe.« Händeschütteln.

Genau so hat es Grindelwald vor drei Jahren mit dem Historiker aus der Ostschweiz abgemacht: Das Agassizhorn heißt weiter, wie es heißt, Beschluss des Gemeinderats, Ende dieser Diskussion. Aber wenn er darin nicht weiter die Umbenennung fordert, dann bekommt Fässler Platz für eine Ausstellung über den Mann, von dem der Berg den Namen hat. Und darum hängt jetzt dieses Plakätchen am Eingang des Museums, in dem es sonst um Dinge geht wie den Bergführerberuf, hundert Jahre Veloschlitten oder das Buttern auf der Alp: »Gletscherforscher, Rassist: Louis Agassiz«.

Den Gletscherforscher kennt und ehrt man in seinem Fach bis heute, vor allem in Neuenburg, wo Agassiz ab 1832 Naturgeschichte lehrte. Den Rassisten dagegen, jenen Agassiz, der nach seinem Wechsel in die USA 1846 die Schwarzen eine »niedere Rasse« nannte, in »Mischlingen« eine »Sünde wider die Natur« erkannte und die »Zukunft der weißen Rasse« gefährdet sah, wenn nicht die »Rassenmischung« mit »jedem nur möglichen« Mittel aufgehalten werde – diesen Agassiz, von dem in der Schweiz niemand wissen wollte, hat Hans Fässler hier bekannt gemacht. Zuerst 2005 mit einem Kapitel in seinem Buch Reise in Schwarz-Weiß, in dem er der historischen Beteiligung von Schweizern an der Sklaverei in Übersee nachging. Ab 2007 dann mit der Kampagne »Démonter Louis Agassiz«. Ihr Ziel war ein neuer Name für den Berg – Rentyhorn, nach einem jener Sklaven, den Agassiz fotografieren ließ, um die Minderwertigkeit der Schwarzen zu beweisen.

Einen Alpengipfel umtaufen, um der Wahrheit zum Recht zu verhelfen? Die Unternehmungen Fässlers, der auch Kabarettist ist und früher für die SP im Kantonsparlament saß, hatten schon immer eine praktische Pointe. In der Antiapartheidbewegung ging es um den Boykott Südafrikas, im Fall Paul Grüningers um die Rehabilitation des Judenretters, in der Geschichte der Sklaverei um Entschuldigung und Entschädigung. »Ich bin nicht der Typ, der sich mit einem akademischen Aufsatz in einem Sammelband zufriedengeben könnte«, sagt Fässler.

Den Angriff aufs Agassizhorn nennt er heute ein »wirkungsvolles, aber vielleicht etwas grobes Mittel«. Wirkungsvoll, weil die Kampagne eine Aufmerksamkeit erreichte, die »wir mit viel Geld nicht hätten kaufen können«. Grob, weil sie in diesem »ländlichen Umfeld« bald eine »eigene Dynamik« entwickelt habe.

Das kann man sagen. Wer damals von der Idee mit dem Rentyhorn nicht begeistert war (und das war hier oben kaum jemand), der musste damit rechnen, als Geschichtsleugner, Rassist und Sympathisant von Agassiz dazustehen: Fässler und seine Leute hatten das historische Wissen ebenso auf ihrer Seite wie die Wucht der Moral. »Man hat uns aufs Glatteis geführt.« So sagt es Emanuel Schläppi, der Gemeindepräsident. Selbst in Grindelwald war vielen bis dahin der Gipfel vor ihrer Haustür kein Begriff. Und schon gar nicht Agassiz.