Michael hält seine Kinderfaust mit den zwei Pennys fest umschlossen, nein, er will sie nicht hergeben, er will Vogelfutter kaufen. "Ach, Unfug", sagt der greise Direktor einer Londoner Bank und stützt sich auf seinem Krückstock ab. "Leg sie an. Hier sind sie sicher, und sie summieren sich auf der Bank. Denk daran. Schnell lernst du, was es heißt, ›besitzen‹, wenn dein Reichtum sich vermehrt." Später besäße Michael "erste und zweite Hypotheken! Pfandbriefe! Dividenden! Aktien! Schiffswerften!" Und mehr noch: Mit seinen zwei Pennys sei er auch noch Teilhaber von Eisenbahnen in Afrika und Staudämmen im Nil. Am Ende steht Michaels Mund offen – seine Faust ebenso.

Es ist eine Szene aus dem Disney-Film Mary Poppins. Damals, im England der 1930er Jahre, waren es zwei Pennys, im heutigen Deutschland reicht ein Euro. Den sollen Kinder zur Bank bringen, auf einem "Mäusekonto" oder "Legokonto" anlegen, anderswo heißt es "Das junge Konto". Banken freuen sich, wenn Kinder zu ihnen kommen, auch wenn die nur kleine Beträge mitbringen. Sie tun das, weil sie sich von Kindern etwas versprechen. Worauf sie spekulieren, nennt sich Klebe-Effekt. Wer einmal bei einem Institut ein Konto eröffnet hat, wird so schnell nicht wieder wechseln, er wird erst sein Taschengeld, dann erste erkellnerte Euros und später sein richtiges Gehalt zur Bank bringen. Vielleicht hat er dann genug, um ein paar Fonds zu kaufen, eine Riester-Rente abzuschließen oder einen Kredit aufzunehmen. An all diesen Geschäften verdient die Bank.

Den Klebe-Effekt nachgewiesen hat gerade eine Studie der Europäischen Union: Kunden behalten ihr Girokonto meist ein Leben lang bei der Bank, bei der sie es zuerst eingerichtet haben. Denn ein Bankwechsel ist mit hohem Aufwand verbunden, und die meisten Banken helfen nicht bei der Umstellung.

Geschäftsfähig Geschäftsfähig Ein Kind gilt mit sieben Jahren als »unmündig minderjährig« und ist laut Gesetz beschränkt geschäftsfähig. Es darf zwar schon eigenständig zum Beispiel Bücher und CDs kaufen, aber keine größeren Geschäfte wie ein Zeitschriften-Abo ohne Genehmigung der Eltern abschließen.

Aus Sicht der Banken ist es also durchaus sinnvoll, Kinder beziehungsweise ihre unterschriftsberechtigten Eltern direkt anzusprechen. Sie locken mit hohen Zinsen, niedrigen oder null Kontoführungsgebühren oder kostenlosen Geldkarten. Die Banken werben damit, dass Kinder ab sieben Jahren ja beschränkt geschäftsfähig seien – und bei ihnen einiges lernen könnten: Wie es ist, wenn das Weihnachtsgeld von Oma nicht mehr im Umschlag, sondern per Überweisung kommt. Wie es aussieht, wenn der Schlitz des Automaten Geldscheine ausspuckt. Und wie es sich anfühlt, wenn das Geld auf dem Konto immer mehr wird, vorausgesetzt, man lässt es dort liegen.

Fragt sich nur: Ist es wirklich nötig, dass ein Siebenjähriger ein Konto zu führen weiß?

"Ja", sagt Stefanie von Carlsburg, Sprecherin der Hamburger Sparkasse (Haspa). "So gewöhnen sich die Kinder schrittweise an den verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Geld." Bargeldlose Bezahlung sei schließlich auf dem Vormarsch, ein klassisches Sparschwein dagegen ziemlich out.

"Nein", sagt Edda Castelló von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Kinder brauchen kein Konto." Und dass Banken potenzielle Jungkunden mit günstigen Aktionen und Extras anfixen wollen, hält sie für problematisch. "Warum muss ein Siebenjähriger finanzielle Transaktionen durchführen?", fragt Castelló. "Meiner Meinung nach ist auch mit 14 oder 15 Jahren das Gefühl für den Wert des Geldes noch nicht vollkommen ausgeprägt." Ein Konto hält sie erst dann für sinnvoll, wenn man sein erstes Gehalt bezieht, beispielsweise bei Antritt einer Ausbildung. Castelló empfiehlt, ein Konto so spät wie möglich einzurichten. Denn: "Je abstrakter das Geld wird, desto mehr gebe ich aus, desto mehr verliere ich den Überblick." Die Verbraucherzentrale in Bremen hält ein Konto ab elf Jahren für sinnvoll. Die in Berlin empfiehlt Geldkarten erst ab dem 14. Lebensjahr.