Wie leicht kann man ein Rennrad bauen? Es hat schon Modelle gegeben, die weniger als fünf Kilogramm wiegen. Moderne Carbon-Werkstoffe machen's möglich. Die Frage ist, ob auf so einem Ultraleicht-Gefährt die Fahrer noch sicher die Bergetappen der Tour de France bewältigen könnten. Nein, sagt der Weltradsportverband UCI, und hat seit einigen Jahren festgelegt, dass ein Rennrad mindestens 6,8 Kilogramm wiegen muss. Aber Gewicht ist ja nicht das einzige Gebiet, auf dem sich Fortschritte erzielen lassen – das Schaltwerk zum Beispiel, mit dem der Fahrer die Gänge wechselt, ist ein High-Tech-Wunderwerk in sich. Und auch in die Reifen, die nur eine briefmarkengroße Kontaktfläche zur Straße haben, stecken die Entwickler viel Energie. Ein Überblick über die Technik moderner Rennmaschinen.

