Eine Frau mit Penetrationshintergrund ist ein etwas gewöhnungsbedürftiger Buchtitel. Vorsichtig gesagt. Im ersten Moment hält man ihn nur für blöd. Im zweiten Moment bemerkt man sein sprachkritisches Potenzial. Das glauben Sie nicht? Es lässt sich mit einem kleinen Experiment beweisen:

Sprechen Sie das Wort "Penetrationshintergrund" mehrmals hintereinander laut aus, bis Sie den Eindruck haben, dass es in Ihrem Wortschatz solide gespeichert ist. Rufen Sie sich nun in Erinnerung, was Dr. Freud mit sprachlicher Fehlleistung meinte. Es handelt sich dabei um einen Sabotageakt des Unbewussten. Dieses schmuggelt Silben oder Wörter in die gesprochene Rede, die eine phonetische Ähnlichkeit mit den Wörtern haben, die das Hirn eigentlich geplant hat. Die Fehlleistung entstellt den Sinn des Gesagten, meistens in eine unanständige Richtung. Ein Klassiker ist "Geschlechtsverkehr" statt "Geschäftsverkehr". Gern wird auch "banal" durch "anal" ersetzt oder "Organismus" durch "Orgasmus" etc. Wem dies je passiert ist, erinnert sich gut daran. Es passiert mit Vorliebe dann, wenn es auf keinen Fall passieren darf, also bei Vorträgen, Hochzeitsansprachen, in Talkshows etc. Denn es passiert umso leichter, je stärker der Wille zur Vermeidung ist. Was raus muss, muss raus. Folglich ist die Chance, von einem "Penetrationshintergrund" zu sprechen, wenn es eigentlich um den sogenannten "Migrationshintergrund" geht, sehr sehr hoch. Vor allem bei Menschen, die den "Penetrationshintergrund" in ihrem Wortschatz solide gespeichert haben. Sie werden nichts dagegen tun können. Sie können sich allenfalls ein für alle Mal von dem verklemmten Begriffsungetüm "Menschen mit Migrationshintergrund" verabschieden. Sie tragen damit ein kleines Stück zur Kultivierung der deutschen Sprache bei.

Auch der Unterhaltungsroman, der hinter dem Titel steckt, ist keineswegs blöd. Er wurde von Paula Lambert (ein Autorenpseudonym) verfasst. Paula Lambert schreibt für das Männermagazin GQ eine Sex-Kolumne und ist eine Meisterin der ironischen Distanz dieses Sujets. Die Art, wie sie schreibt und bei öffentlichen Auftritten spricht, lässt immer erwarten, dass es im nächsten Moment entsetzlich jugendunfrei wird und entsetzlich direkt zur Sache geht. Hinterher merkt man, dass es nicht direkter zur Sache ging als in jedem Roman von Martin Walser. So ist es auch bei diesem Buch. Es spielt nämlich zu zwei Dritteln in einem Kloster. Damit ist der Topos der Vermeidung ja schon vorgegeben.

Die aufgekratzte Ich-Erzählerin Paula begibt sich für sechs Wochen unter Nonnen, eine Art Entziehungskur. Sie leidet an zwanghafter Schnelleroberung von Männern. Ihr Therapieziel Nummer eins besteht darin, in solchen Fällen zu sich selbst auch mal Nein zu sagen. Ihr Therapieziel Nummer zwei besteht darin, zu sich selbst auch mal Ja zu sagen, wenn sich ein Gefühl regt, das längerfristig den Begriff Liebe verdienen könnte. Es geht also um die Geschichte einer Sex-Aussteigerin und um das Thema Abstinenz ("...ein bisschen Händchen halten reicht für den Anfang"), und das ist ja kein so ganz unwichtiges Thema in einer Zeit, von der man nicht weiß, ob sie nun eigentlich unter sozialer Vereinsamung oder unter Promiskuität oder unter dem Zusammenhang von beidem leidet. Ursula März