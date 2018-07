"Nils wer?" Die Frau am Empfang lächelt fragend.

Na, Nils S. Andersen.

"Andersen, Andersen – oh, da haben wir viele." Die Frau lächelt nun doch leicht verlegen.

Sorry – Nils Smedegaard Andersen. Der CEO! Der Chef! Ihr Chef!!

"Ah – Smedegaard!" Jetzt lacht die Frau am Empfang, und auch ihr Kollege ist amüsiert von der ausländischen Förmlichkeit. In Dänemark, wo man allenfalls die Königin siezt, klingt der komplette Name wie eine Fremdsprache, auch wenn es sich um den wichtigsten Manager des Landes handelt. Zu formell jedenfalls für das Foyer der A.P. Møller – Maersk A/S, der bedeutendsten Containerschiffsgesellschaft auf den sieben Meeren.

Sechs Stockwerke darüber herrschen andere Gepflogenheiten. Hoch überm Hafen von Kopenhagen pulsiert eine Herzkammer des globalen Warenaustauschs, hier ist die Leitstelle eines Konzerns mit über 140 Länderdependancen und gut 50 Schiffsterminals. Hier ist Champions League, und Herr Andersen, Smedegaard, ist ihr Kapitän. Doch da das in einem korporatistischen Land wie Dänemark borniert klänge, sagt Nils S. Andersen: "Der Firma ginge es auch ohne mich blendend."

Maersk hat den Umsatz 2011 auf umgerechnet 47 Milliarden Euro gesteigert, der Gewinn brach zwar um ein Drittel ein, aber unterm Strich blieben immer noch rund 2,7 Milliarden Euro. Die Reederei hat fast 500.000 – TEU genannte – Containereinheiten mehr transportiert als der Branchenzweite, MSC, und eigene wie fremde Fracht auf eine der weltgrößten Tankerflotten verladen. Die Firmengruppe steht mittlerweile für ein Fünftel des dänischen Bruttoinlandsprodukts.

Verlust? Banken- und Finanzkrise? Lächelt Andersen einfach weg

Auch wenn er sich für ersetzbar hält, so ist es doch dieser schlanke Mittfünfziger mit den feinen Zügen, der nach zwei Jahren Aufsichtsrat und fünf im Vorstand fast alle Zahlen bei Maersk gesteigert hat. Wirklich nicht sein Verdienst? Aber nein! Nils S. Andersen beugt sich so ruckartig vor, dass auf der Maersk-blauen Krawatte die Möwen flattern: Der Erfolg sei eher eine Frage der Marktdynamik, des Glücks, eine Leistung aller Mitarbeiter im Unternehmen, das mehr wie eine Familie sei als wie ein Konzern. In einem Land zumal, dem Experten die glücklichsten Arbeitnehmer attestieren.

Dänemark und Maersk, meint Andersen, seien untrennbar. Ein solcher Multi mit 108.000 Angestellten gedeihe am besten dort, wo man egalitäres Understatement pflege, aber neben jeder fremden Fahne der Dannebrog wehe. Für das Geschäft sei Dänemark unbedeutend, nicht aber fürs Gefühl. Polyglotter Patriotismus, selbstsichere Bescheidenheit – die dänischen Gegensätze sorgen bei Maersk für Bindungskraft.

Ein alter Stich aus Jütland an der Wand seines Büros verrät Andersens Herkunft. Der Vater Richter, die Mutter Pastorin, die Ausbildung blendend – Nils S. Andersen war ein Kind mit Privilegien, aber auf dem Weg nach oben waren sie nur die Anschubfinanzierung. Nach dem Einstieg in der Zuckerbranche machte der Einserschüler und Prädikatsdiplomand in 25 Jahren erst den Bierbrauer Carlsberg zur Weltmarke, dann den Containerreeder zum Schiffs- und Energieriesen. Klanglich ist der Weg vom øl zum Öl einfach, strukturell war es ein Paradigmenwechsel.

Smedegaard sei humorvoll, aufgeschlossen und fair, sagt Jesper B. Jørgensen, sein alter Vorstandskollege bei Carlsberg. Er sei aber auch "standhaft und wertbewusst" und erwarte, "dass seine hohen Anforderungen erfüllt werden".