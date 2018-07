Das Mädchen mit den braunen Knopfaugen war noch nicht 16 Jahre alt, als es seinen zukünftigen Ehemann zum ersten Mal sah. Der hatte keine Blicke für sie, er war hoffnungslos verliebt in ihre ältere Schwester. Nach dem Umzug der Familie in eine Residenzstadt gab ihre Schwester dem Liebling der feinen Gesellschaft endgültig einen Korb, und er verschwand aus ihrem Gesichtskreis. Kaum ein Jahr später folgte die Familie der Schwester, der in einer kunstfreudigen Metropole ein üppig bezahltes Engagement angeboten worden war. Dort tauchte auch der verhinderte Liebhaber wieder auf und nahm bei ihnen Quartier. Zögerlich und gegen Widerstände näherten sich die beiden nun einander an: Ihre Mutter versuchte eine in ihren Augen schlechte Partie zu hintertreiben; sein Vater hasste ihre Mutter, er hielt sie für eine geldgierige Kupplerin. Flehentliche Briefe seines Sohnes, in denen er ihm seine Verlobte als stilles, gutherziges und geschicktes "Aschenputtel" anpries, konnten den gestrengen Herrn Vater nicht umstimmen. So heirateten die beiden Hals über Kopf gegen den Willen der Eltern, ihre Mutter richtete ihnen nicht einmal das Hochzeitsmahl aus.

Trotz dieses wenig ermutigenden Auftakts spricht alles dafür, dass die beiden ein Eheleben "voll vergnügter Sinnlichkeit" führten. Sein "allerliebstes bestes Herzensweibchen" entpuppte sich als sparsame Haushälterin. Den häuslichen Frieden trübten allerdings immer wieder auftretende Geldsorgen, auch seine Spielschulden dürften das herzliche Einvernehmen belastet haben. Sechs Schwangerschaften in neun Jahren und der Tod von vier Kindern im Säuglingsalter zehrten an ihren Kräften: Immer öfter musste sie sich kostspieligen Badekuren unterziehen. Der frühe Tod ihres Mannes ließ sie mittellos zurück. Doch sie bewies Tatkraft und ungeahntes Talent, stellte ihr Leben ganz in den Dienst seines Angedenkens und seines Werks. Mit Veranstaltungen, bei denen sie selbst auftrat, suchte sie seinen Namen lebendig zu halten, und in Gemeinschaft mit einem archivalisch geschulten Legationssekretär entstand eine der ersten auf Dokumente gestützten Biografien. Vor allem aber sorgte sie unermüdlich für eine exemplarische Werkausgabe. Diese straft die üble Nachrede Lügen, sie habe die Bedeutung der Werke ihres Mannes nicht erkannt. Energisch pochte sie auf ihre Rechte gegenüber widerstrebenden Verlegern und verlangte Respekt für ihre Arbeit.

Die Biografen wussten ihr dafür keinen Dank. Sie sei ein triebhaftes, unordentliches Dummchen gewesen, eine Störenfriedin, die dem Genie das Leben schwer gemacht habe. Selbst ein wohlwollender Autor warf ihr vor, ihre Krankheiten seien nur ein Vorwand für mondäne Badekuren gewesen. So wird es noch einige Zeit brauchen, bis sie im Urteil der Nachwelt an der Seite ihres Mannes den Platz einnimmt, der ihr gebührt. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 26:

Jodie Foster (*19. 11. 1962) ist eine der besten Charakterdarstellerinnen Hollywoods. Sie steht seit ihrem dritten Lebensjahr vor der Kamera, erst in Werbespots für Sonnencreme, dann in mehreren TV-Serien. Den internationalen Durchbruch feierte sie an der Seite von Robert de Niro 1976 in Martin Scorseses "Taxi Driver". Für ihre Hauptrollen als vergewaltigte Frau in "Angeklagt" und als FBI-Agentin auf Mörderjagd in "Das Schweigen der Lämmer" erhielt sie jeweils den Oscar. Überzeugte auch als Regisseurin mit Filmen wie "Das Wunderkind Tate" oder "Familienfest und andere Schwierigkeiten". Den Film "Nell", in dem sie die Titelrolle spielte, produzierte sie selber. Zuletzt sah man sie in Roman Polanskis "Der Gott des Gemetzels". Foster lebt mit ihren zwei Söhnen und der Lebensgefährtin in Südkalifornien