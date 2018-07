Selbst der Fifa-Chef drängte auf eine schnelle Lösung. "Nach dem Spiel der vergangenen Nacht ist die Torlinien-Technologie keine Alternative mehr, sondern eine Notwendigkeit", teilte Joseph Blatter, Chef des Fußballweltverbandes, am Mittwoch vergangener Woche über Twitter mit. In der Nacht davor war im letzten Gruppenspiel des EM-Gastgebers Ukraine der Traum einer ganzen Nation geplatzt.

In der 62. Minute schoss beim Stand von 0:1 der ukrainische Stürmer Marko Dević auf das Tor der Engländer. Deren Keeper Joe Hart kam zwar noch an den Ball, dennoch flog dieser in Richtung Torlinie; kurz darauf bugsierte ihn Englands John Terry artistisch zurück aufs Spielfeld. Drin oder nicht drin? Die Fernsehbilder zeigten eindeutig Ersteres. Doch das Zeichen des eigens für solche Fälle abgestellten Torrichters blieb aus. "Kein Tor", entschied Schiedsrichter Viktor Kassai. Eine folgenschwere Fehlentscheidung.

"Fünf Schiedsrichter und kein Tor: Der Ukraine wird ein klarer Treffer verweigert", klagte die ukrainische Zeitung Segodnja nach dem Vorrunden-Aus des zweiten EM-Gastgebers und stellte die Frage: "Wie viele Referees braucht man noch?" Für René Dünkler lautet die Antwort: keine weiteren Schiedsrichter, nur die richtige Technik.

Und genau daran arbeitet der Forscher des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen (IIS) in Erlangen zusammen mit dem dänischen Sportartikelhersteller Select. Goalref heißt ihr System, das es gemeinsam mit dem Konkurrenten Hawk-Eye bis in die letzte Runde des vom Fußballweltverband Fifa ausgeschriebenen Testverfahrens für Torlinientechnik geschafft hat. Das hatte die Fifa im Herbst 2010 nach dem verweigerten Tor für England von Frank Lampard im WM-Achtelfinale gegen Deutschland erneut eingeleitet.

Nun steht Dünkler im Stadion des 1. FC Nürnberg. Dort, auf dem grünen Rasen, wird ein Ball nach dem anderen auf eine Wand im Tor gedroschen. "Prallwandtest" nennt sich das Verfahren der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), die für die Fifa die verschiedenen Systeme testen soll. Dazu donnert eine Ballschussmaschine ständig Fußbälle aus sechs Metern Entfernung auf die Wand. Zunächst wird sie vor der Torlinie platziert, und im Laufe des Tests von den Empa-Mitarbeitern immer weiter nach hinten gerückt, bis sie schließlich deutlich hinter der Torlinie positioniert ist. Genau wie beim Schuss von Dević ist der Ball auch bei diesem Test nur Bruchteile von Sekunden hinter der Torlinie, bevor er von der Wand abprallt. So wird die dynamische Genauigkeit des Systems getestet. Erkennt es, wann der Ball die Torlinie in vollem Umfang überschreitet?

Dünkler ist zufrieden. "Die bisherigen Tests haben gezeigt, das unser System extrem zuverlässig arbeitet." Dafür ist bei Goalref ein magnetisches Feld zuständig. Erzeugt wird es mittels zehn mit Kunststoff ummantelten Antennen, die an den Torpfosten und der Querlatte fest montiert sind. "Im Ball selbst befinden sich zwischen der Blase und der Außenhülle drei dünne Leiterwindungen aus Metall, die orthogonal angeordnet sind", erklärt Albert Heuberger, Leiter des Fraunhofer IIS. Überquert der Ball die Linie mit vollem Umfang, stört er das magnetische Feld. "Ähnlich wie bei der Diebstahlsicherung im Kaufhaus", sagt Heuberger. Die Information "Tor" wird kabellos und mittels eines verschlüsselten Signals auf eine Uhr am Arm des Schiedsrichters auch dann übertragen, wenn der Torwart oder ein anderer Spieler die Sicht auf den Ball verdeckt. Denn das niederfrequente Magnetfeld durchdringt auch die Körper der Spieler.

Das Signal ist in weniger als einer Sekunde beim Schiedsrichter. "Die Systeme müssen im Fußball so schnell reagieren, weil sich auch das Spiel nach einem vom Torwart gefangenen Ball sehr schnell vor das gegnerische Tor verlagern kann", sagt Empa-Mitarbeiter Michael Koster.

Diese direkte Übertragung ist eine von mehreren Schwierigkeiten, die die Bewerber mit ihren Systemen meistern müssen. Zehn Unternehmen hatten sich ursprünglich beworben, nur zwei schafften es in die Endrunde. Die Anforderungen an die Tortechnik sind in einem vierseitigen Pflichtenheft der Fifa festgehalten. Darin heißt es unter anderem: "Ob ein Tor erzielt wurde, wird allein den Spieloffiziellen angezeigt." Mit anderen Worten: Nur der Schiedsrichter und seine Assistenten sollen das Signal empfangen dürfen. "So wird der Schiedsrichter nicht entmachtet. Das System stellt lediglich eine objektive Entscheidungshilfe zur Verfügung", sagt Koster.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Zuverlässigkeit. 100 Prozent der freien Schüsse in und neben das Tor müssen korrekt erkannt und angezeigt werden – einschließlich der Schüsse ans Außennetz. Zudem darf das System nur dann ein Tor anzeigen, wenn der Ball die Linie zwischen den Torpfosten und unterhalb der Querlatte in vollem Umfang überquert hat.