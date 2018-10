Greg Burke hat etwas zupackend Amerikanisches an sich. Jahrelang arbeitete er für den rechten US-Fernsehsender Fox News in Rom. Jetzt ist er in den Vatikan gewechselt. Er wird Kommunikationsberater des Staatssekretariats, der wichtigsten Regierungsbehörde des Papstes. Mitten im sogenannten VatiLeaks-Skandal – der Veröffentlichung von Dokumenten aus dem Herzen des Vatikans – ist die Ernennung Burkes ein Versuch, das Image des Heiligen Stuhls zu verbessern. Doch die Berufung des US-Bürgers Burke ist auch ein machtpolitisches Zeichen. Denn inzwischen haben Amerikaner die Mehrheit im Kardinalskollegium, das den nächsten Papst wählen wird. Burke wird sein Büro in den Räumen des vatikanischen Staatssekretariats haben, nicht weit entfernt von Tarcisio Bertone, dem "Ministerpräsidenten" Benedikts XVI.

DIE ZEIT: Herr Burke, warum haben Sie diese Aufgabe angenommen?

Greg Burke: Ich mag Herausforderungen. Ich spiele Tennis und Golf, ich laufe. Ich weiß daher, dass man immer am besten ist, wenn man sich mit anderen misst. Ich glaube, dass man das auch auf den Heiligen Stuhl anwenden muss: Wenn wir gut spielen, können wir am Ende gewinnen.

ZEIT: Ihre Stelle ist neu geschaffen worden. Was werden Sie in der Kommunikationsstruktur des Vatikans ändern?

Burke: Ich habe meine engsten Kollegen gebeten, mir zwei Seiten mit Ideen zu diesem Thema aufzuschreiben. Sie haben mir geantwortet: Dazu brauchtest du zwei Bücher! Ich habe nicht den Anspruch, vieles schnell zu ändern. Ich habe nur den Wunsch, dass mir dort zugehört wird, wo ich etwas zu sagen habe. Vor allem will ich das System auf einen modernen Stand bringen.

ZEIT: Freuen Sie sich denn auf den Job?

Burke: Ja, gewiss. Auch wenn ich zunächst zweimal abgelehnt hatte.

ZEIT: Warum? Es ist doch eine prestigeträchtige Aufgabe.

Burke: Ja, aber sie erschien mir anfangs allzu groß. Außerdem hatte ich ja schon einen Job. Doch wie gesagt: Ich bin sportlich.

ZEIT: Dies sind keine einfachen Zeiten für den Heiligen Stuhl. Die Öffentlichkeit verlangt vom Vatikan mehr Transparenz. Wie stehen Sie dazu?

Burke: Ich sage nicht, dass man zur totalen Transparenz kommen muss. Aber ich bin überzeugt, dass die Kirche die maximal mögliche Transparenz erreichen sollte. Jedes Zeichen der Öffnung kann dabei positiv sein. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass man für die Öffentlichkeit und für die Diplomatie die Türen der Vatikanbank öffnet, damit das Publikum verstehen kann, wie sie funktioniert. Das sind Schritte in die richtige Richtung. Die Kirche muss sich der Wahrheit öffnen.

ZEIT: Welche Themen werden in nächster Zeit besonders wichtig werden?

Burke: Auch damit könnte man zwei Bücher füllen! Aber ich werde mich an die Regeln des Fernsehens halten und in eineinhalb Minuten eine Antwort geben. Es ist notwendig, dass wir zu der fundamentalen Botschaft Jesu Christi zurückkehren, zur Verkündigung des Evangeliums. Ich weiß, das ist keine Nachricht, die es auf die ersten Seiten der Zeitungen schafft. Aber das ist die Botschaft. Sie existiert. Man darf sie auf keinen Fall aus den Augen verlieren, nicht wegen des Skandals um "VatiLeaks" oder wegen des Falles der Vatikanbank oder wegen der Verhaftung des Kammerdieners des Papstes.