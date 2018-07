Beim ersten Abendessen mit einem potenziellen Partner gibt es viel zu beachten. Denn alles kann wichtig werden. Jede Kleinigkeit wird auf ihre Folgen für ein mögliches gemeinsames Leben durchdekliniert. Während das Reden mit vollem Mund, überhebliches Verhalten gegenüber dem Servicepersonal und mageres Trinkgeld auf die allermeisten einen negativen Eindruck machen, gilt das Bestellen von Salat als einziger Mahlzeit gemeinhin als vollkommen neutral. Irrelevant für die Beziehungsprognose.

Dabei lässt sich daran einiges vorhersagen: Wer Salat isst, trinkt ebenso maßvoll; also höchstens ein Glas Weißwein am Abend. Und wenn an dem Sprichwort "Du bist, was du isst" auch nur ein bisschen Wahres dran ist, dann sind Salatesser stinklangweilige Gesprächspartner. Außerdem gucken sie immer so angestrengt, klar, bei all dieser nervigen Kleinschneiderei. Und: Es ist zu befürchten, dass Menschen, die Salat essen, abnehmen wollen, sich ergo nicht so besonders attraktiv finden. Was sich äußerst negativ auf das gemeinsame Sexleben auswirken könnte.

Und jetzt Achtung: Das indonesische Gericht Gado Gado, um das es heute geht, steht trotz des vielen Gemüses völlig unverschuldet im Verdacht, ein langweiliger Salat zu sein oder auch nur annähernd dessen lächerlich geringer Kalorienzahl zu entsprechen. Hier zum Beweis die Zutatenliste:

Gado Gado aus Indonesien

100 g grüne Bohnen

100 g Sojasprossen

2 Möhren

¼ Kopf Weißkohl

½ Gurke

½ Kopfsalat

2 Kartoffeln

100 g fester Tofu

100g Tempé

1 hart gekochtes Ei

Röstzwiebeln

Krupuk (Krabbenchips)

Für die Soße

250 g ungesalzene, (nicht in Öl!) geröstete Erdnüsse

3 Knoblauchzehen

1 gekochte Süßkartoffel

3 EL Palmzucker

1 TL Sambal

Kokosöl

1½ Tassen Kokosmilch

Salz

Essig

Das Gemüse separat blanchieren, Kartoffeln kochen, Tofu und Tempé frittieren. Dann das Ganze mit dem Ei wie bei einem Salat vermengen oder schön sortieren. Für die Soße Erdnüsse, Knoblauch, die gekochte Süßkartoffel, Palmzucker und Sambal im Mixer pürieren oder – wer es ernst meint mit der indonesischen Küche – einen großen Mörser kaufen und alles darin zerkleinern. Die entstandene Paste dann in Kokosöl anbraten. Nach und nach die Kokosmilch dazugeben und alles zum Kochen bringen. Mit Salz und Essig abschmecken.

Die Soße über das Gemüse geben und Krupuk in der Hand zerbröseln und darüberstreuen wie sonst den Parmesankäse. Wer jetzt noch Restzweifel daran hegt, dass dies kein Salat ist, der kocht sich Reis dazu.