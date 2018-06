Vor einem Monat führte den Dalai-Lama seine Reise durch Österreich auch nach Salzburg. Da war ordentlich was los! Politiker aller Parteien boxten darum, mit dem Mann aufs Bild zu kommen, der sich gerne demütig verneigt, die Hände faltet und nicht gerade korrekt mitteleuropäisch gekleidet ist. Künstler und Intellektuelle, die es sonst eher religionskritisch halten und sich niemals im vertrauten Gespräch mit einem katholischen Bischof zeigen würden, huldigten dem Besucher, den seine Anhänger mit »Eure Heiligkeit« ansprechen. Und Tausende in der großen Arena im Messegelände lauschten ergriffen, als das geistliche Oberhaupt der tibetischen Buddhisten den Frieden als höchstes Ziel und die mildtätige Bereitschaft, für die Armen und Schwachen einzutreten, als edle Tugenden pries.

Seine heroisch gegen die chinesische Besatzungsmacht kämpfende Armee besteht aus unbewaffneten Mönchen, die um ihre tägliche Nahrung betteln, und aus Gläubigen, arm und zerlumpt, die bisweilen in Fernsehberichten zu sehen sind, wie sie von uniformierten Schlägergarden gejagt werden. Man konnte den Eindruck gewinnen, ganz Salzburg habe dem Hochmut und der Selbstsucht entsagt und sich von diesem freundlich lächelnden Mann aus der fernsten Ferne spirituell bekehren lassen.

Niemals war die Sympathie für das unterjochte Tibet größer als jetzt. Die Tibeter, mit denen in den letzten Wochen reiche und arme, ruhmsüchtige und hilfsbereite Menschen, erprobte Internationalisten und gewohnheitsmäßige Ausländerfeinde öffentlich sympathisierten, haben einen großen moralischen Vorzug: Sie leben unendlich weit von uns entfernt. Ihr Elend kann man mit aufrichtiger Emphase beklagen, ohne sich der Zumutung auszusetzen, seiner je vor der eigenen Haustür ansichtig zu werden. Das sind vorbildliche Arme, wie wir sie achten: Repräsentiert von einem medial erprobten Mann, bleiben sie selbst hübsch in der Ferne, und die Solidarität mit ihnen kann man gegebenenfalls per Abbuchung vom Konto pflegen, ohne in Gefahr zu geraten, mit einem dieser Hungerleider in persönlichen Kontakt treten zu müssen.

Ihr Verbrechen ist es, stundenlang im Regen zu knien und zu betteln

Die hässlichen und gefährlichen, die verächtlichen Armen sind hingegen jene, die unter uns leben und sich frevlerisch erlauben, ihre Armut nicht schamhaft zu verbergen, sondern diese als Schande unserer Tage sichtbar werden zu lassen. Die Nächstenliebe verlangt einem bekanntlich mehr ab als die Fernstenliebe.

Der Dalai-Lama hatte Salzburg auch gerade erst verlassen, schon war es wieder vorbei mit dem Frieden in der Stadt. Eine Gruppe von zwanzig Jugendlichen stürmte im Stadtteil Lehen ein Abbruchhaus, in dem eine Großfamilie rumänischer Bettler hauste. Mit Holzlatten und Eisenstangen wurden die Roma aus dem Haus geprügelt, sie verbargen sich nach der ungeregelten Flucht vermutlich in den Salzachauen und sind seither irgendwohin weitergezogen, in eine andere Stadt, ein anderes Land. Keiner von ihnen erstattete Anzeige, was es der Polizei erschwert, den Vorfall aufzuklären. Das ist aber auch gar nicht notwendig, denn der Gesellschaft ist die Sache ohnedies klar.

Politiker und Journalisten, die sich gerade noch in edler Solidarität mit den Tibetern zu übertreffen versuchten, warnten nach dem Angriff auf die Roma vor einer inakzeptablen »Selbstjustiz« und verrieten schon mit diesem Wort, dass sie mit den Hooligans insgeheim eines Sinnes waren: Denn welches Verbrechen hatten die Roma verübt, dass man überhaupt von »Justiz«, und sei es in der verwerflichen Form der »Selbstjustiz«, sprechen konnte? Ihr Verbrechen bestand darin, dass sie arm waren und bettelten, und tatsächlich wurden aus den Überfallenen flugs Täter, welche die Attacke, die gegen sie geführt wurde, selbst verschuldet hatten. Ausgerechnet der Überfall auf sie wurde zum günstigen Anlass genommen, das Betteln selbst zum kriminellen Akt zu erklären und die hässlichen und gefährlichen Bettler als ethnische Gruppe zu fassen. Ein Roma, der bettelt, ist immer Mitglied einer »organisierten Bande« und geht seiner Tätigkeit immer »aggressiv« nach, mag seine Bande auch nur aus Mitgliedern der eigenen Familie bestehen, das Organisierte daran eine gewisse Arbeitsteilung bedeuten und das Aggressive sich darin äußern, dass der Bettelnde, den Blick devot zu Boden gerichtet, die Hände flehentlich erhoben, stundenlang an derselben Stelle im Regen kniet.

Die Bestien des Anstandes pöbeln die an, die ein paar Euro herschenken

Harald Preuner, im Nebenberuf ÖVP-Vizebürgermeister der Stadt Salzburg und Besitzer einer Fahrschule, hauptberuflich Roma-Forscher, der seit Jahren die Salzburger mit krausen Nachrichten über Europas größte und am meisten verfolgte Minderheit versorgt, sprach sofort von »organisierten Bettlerbanden« und deren kriminellen Hintermännern. Das Gerücht, alle Roma-Bettler wären in einer hierarchischen Struktur gefangen und würden in Wahrheit ausgebeutet, damit sich kriminelle Zigeunerbarone irgendwo im tiefen Osten Europas ein luxuriöses Leben leisten, repetiert sich wie von selbst und wird durch einen falschen Augenschein beglaubigt.

Jeder hat schon einmal einen Bettler gesehen, aus dessen Hut ein anderer die Münzen holte und sich, einer der ominösen »Hintermänner«, raschen Schrittes entfernte. Wer genauer hinsieht, weiß, dass die Roma ihre Rollen dabei tageweise tauschen, ein und derselbe ist am Montag Bettler, am Dienstag Straßenmusikant und am Mittwoch »Hintermann«. Dass der erwirtschaftete Bettel alle paar Stunden eingesammelt und weggebracht wird, versteht sich von selbst, müssen die Bettler doch gewärtig sein, dass sie eine polizeiliche Amtshandlung sonst um den Ertrag ihrer Arbeit bringen wird. Denn über das Bundesland Salzburg ist nach Paragraf 29 des Landessicherheitsgesetzes ein striktes Bettelverbot verhängt.