13.000 Studienplätze sind 2011 an Deutschlands Hochschulen frei geblieben – und das, obwohl gleichzeitig ein Rekord-Abiturientenjahrgang in die Hörsäle schwappte. Wer in der Zahl einen Überfluss an Studienmöglichkeiten vermutet, irrt: Weil ein zentrales Vergabesystem für Studienplätze weiter fehlt, sind die Hochschulen ihre Restposten nicht losgeworden, obwohl gleichzeitig einst hoffnungsfrohe Schulabgänger zunehmend verzweifelt nach einem Platz gesucht haben.

Richtig ist allerdings auch: 13.000 nicht vergebene Plätze sind, so bitter das sein mag für jeden, der nicht untergekommen ist, erstaunlich wenige, wenn man berücksichtigt, dass es 2011 516.000 Studienanfänger gab. Glück gehabt, Hochschuldeutschland!

Das macht das Versagen der politisch Verantwortlichen allerdings nicht geringer: das Versagen im Zusammenhang mit der nicht enden wollenden Pannenserie um die neue Zulassungssoftware. Ob allerdings die millionenteure Software, falls sie eines Tages doch noch an den Start geht, besser ist im Vergeben von Studienplätzen, muss sich erst noch erweisen.

Schon jetzt hingegen steht fest, dass das Geld für zusätzliche Studienplätze angesichts der Massen von möglichen Erstsemestern knapp wird. Im Hochschulpakt hat sich der Bund verpflichtet, den Ländern beizustehen; doch die Milliarden, die bis 2015 reichen sollten, werden voraussichtlich nächstes Jahr aufgebracht sein. Dann dürften die Abiturienten noch weitaus frustrierter sein, als sie es heute wegen unbesetzter Studienplätze sind.

Immerhin: Für 2013 hat Bundesbildungsministerin Schavan (CDU) gerade 664 Millionen nachgelegt. Ein gutes Signal – aber nicht mehr als ein Anfang, denn die Studenten werden auch nach 2015 zahlreich an die Hochschulen strömen. Solange nicht dauerhaft für genügend Studienplätze gesorgt ist, kann man sich das beste Zulassungssystem sparen.