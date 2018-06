Bis vor Kurzem stand die SP, deren Mitglied ich seit 1980 bin, unter Linksverdacht. Im Parteiprogramm von 2010 wurde in guter sozialdemokratischer Manier von einer Überwindung des Kapitalismus durch eine Wirtschaftsdemokratie gesprochen. Das hat ihr den Ruf der Ewiggestrigen eingetragen. Die Kabarettisten des Landes zogen über die SP her, die als hässliches Entlein dastand. Und jedes Regionalblatt stellte die Parteitagsdelegierten als Idioten hin, die keine Ahnung von Wirtschaft hätten. Das Echo war so einhellig, dass selbst die Parteileitung etwas geniert wirkte und nicht wenige Mitglieder die Wahlen von 2011 schon verloren gaben.

Es ist das Schicksal der Sozialdemokratie, dass sie zwischen Linksverdacht und Rechtsopportunismus eingeordnet wird. Von ihrer Geschichte her zielte sie immer auf die große Reform, die alles zum Besseren wendet. Ihre Programme waren meist radikaler als die politische Praxis. Diese war nämlich der konkreten Verbesserung der Verhältnisse verpflichtet. Das pragmatische Politikverständnis hat einen sehr humanen Kern. Es geht um die Menschen und ihre konkreten Lebensverhältnisse. Diese sollen verbessert werden. Abstrakte Theorien und Überzeugungen stehen nicht an erster Stelle. Eine Politik der kleinen Schritte, die aus den herrschenden Verhältnissen das Beste machen will, kann aber die Grenze zum Opportunismus überschreiten. Kurt Tucholsky hat das der deutschen Sozialdemokratie der Weimarer Zeit in so bissigen wie brillanten Texten vorgeworfen.

Woher kommt aber der aktuelle Vorwurf eines Rechtstrends bei den Schweizer Sozialdemokraten? Er bezieht sich auf das kürzlich veröffentlichte Migrationspapier, eine umfängliche Standortbestimmung zu verschiedenen Aspekten der Ausländerpolitik. Darin finden sich auch kritische Töne zur Wirtschafts- und Einwanderungspolitik der Schweiz. Das hat überrascht. In der öffentlichen Debatte wurde immer wieder moniert, die Linke kümmere sich nicht um das Thema oder beschönige nur. Dem wollte die Parteileitung offenbar entgegentreten. Das Papier wird parteiintern noch diskutiert und soll im Herbst verabschiedet werden.

Markus Notter Der Autor ist Alt-Regierungsrat, Präsident des Zürcher Europa-Instituts und ZEIT-Kolumnist.

Vieles liegt auf der erwarteten sozialdemokratischen Linie. Etwa Anliegen wie Integration und demokratische Mitwirkung oder das Bekenntnis zu einem wirksamen Asylrecht. Kritisch wird aber die Standort- und Steuerpolitik der Schweiz beurteilt. Internationale Firmen würden in die Schweiz gelockt, obwohl das Land gar nicht über genügend qualifiziertes Personal verfüge. Und weiter heißt es: »Innere Ressourcen stärken statt Nachbarn ausplündern«. Solche Formulierungen haben die Frage aufgeworfen, ob die Personenfreizügigkeit generell als negativ bewertet wird. So nach dem Motto: Die Ausländer sind schuld an Wohnungsnot, Zersiedelung und Infrastrukturbelastung. Oder in linker Diktion: Das Kapital soll zu den Menschen, nicht die Menschen zum Kapital. Das trifft aber nicht zu. Das Papier bekennt sich eindeutig zur Personenfreizügigkeit, fordert jedoch zusätzliche flankierende Maßnahmen. Für meinen Geschmack wird jedoch der freiheitliche Kern der Personenfreizügigkeit zu wenig angesprochen und eigentlich verkannt. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass man in Europa eine Stelle antreten kann, ohne dass dies staatlich bewilligt werden muss. Die nationalen Grenzen sind in einem Ausmaß durchlässig geworden, wie man es sich seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr vorstellen konnte. Das verändert längerfristig auch Mentalitäten. Diese Errungenschaft darf gerade ein kleines Land nicht aufgeben.