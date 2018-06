(Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier )

Abgesehen von den Schulklassen und Rentnergruppen, die manchmal durch die Werke geführt werden, wissen die wenigsten, wo welches Auto in Deutschland gebaut wird.

Die Firmen werben nicht damit. Ob Porsche fürchtet, seine Porsches aus Leipzig schlechter zu verkaufen? Auch Wikipedia verschweigt zum Stichwort VW Passat , dass der aus Emden kommt. Nur wenn eine Schließung droht, wie jetzt bei Opel in Bochum , wird in den Nachrichten kurz erwähnt, dass von dort der Zafira und der Astra stammen, vielleicht um das Mitgefühl mit den Arbeitern zu befördern.

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Die Karte zieht einen Vergleich: Wo wurde welches Auto vor 30 Jahren hergestellt – und wo heute? Das Resultat: In jedem Ort, in dem damals an Karosserien geschweißt und geschraubt wurde, ist das auch heute noch so. Sogar in den Wartburg- und Trabant-Städten fanden sich Nachfolger. Es ist, als gäbe es Globalisierung und Krise gar nicht. In Emden bauen sie seit mehr als einer Menschengeneration den Passat. Es heißt, Citroën interessiere sich für das Werk in Bochum .