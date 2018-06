Neuer Rekordstand für Frankreichs Schulden : 1789 Milliarden Euro. Die magische Zahl! Ging nicht der Revolution von 1789 ein Schuldenrekord voraus? Seinerzeit tat die demonstrative Prasserei des Hofes ein Übriges, die Massen zu empören. Gut, dass Frankreichs Premierminister Jean-Marc Ayrault da umsichtiger agiert: Seit er im Amt ist, wird den Gästen kein Champagner mehr angeboten, sondern Muscadet, ein knackiger Weißwein, der die Seeluft der Heimatregion Ayraults atmet.

Am Dienstag trat er dann vor die Nationalversammlung, um über Schulden zu reden. Seine Ansprache blieb eher wolkig, die harten Fakten wiederum waren seit einem Bericht des Rechnungshofes zum Wochenbeginn bekannt. Frankreich steckt in einer Schuldenkrise . Die Sozialisten, die jetzt erschrocken tun, wissen seit Monaten: Um 2013 auf ein Defizit von höchstens drei Prozent zu kommen, muss die Regierung in diesem Jahr zusätzliche sechs bis zehn Milliarden Euro einsparen oder zusätzlich einnehmen – und 2013 gar weitere 33 Milliarden.

Spitzer als der Premier formulierte es der französische Arbeitsminister Michel Sapin am vergangenen Wochenende auf einem Seminar von Reformsozialisten: Die Regierungszeit François Hollandes werde sich in zwei Phasen gliedern. In der ersten würden »Anstrengungen« verlangt, in der zweiten könne man »etwas geben« – aber den Zeitpunkt des Phasenübergangs kenne er nicht.

Damit steht diese Regierung vor einem Dilemma. Ließe sie die Dinge treiben, wäre das Land nach Griechenland , Spanien und Italien bald das nächste Krisenopfer. Was nicht nur für die Franzosen, sondern für alle Europäer der GAU wäre. Politisch betrachtet, würde mit einem französischen Bankrott Europas Kern schmelzen, und finanziell auffangen ließe sich das ohnehin nicht.

Reagierte Hollande indes mit massiven Steuererhöhungen und einem harten Sparprogramm, triebe er das Land in eine Rezession . Die träfe ebenfalls nicht bloß die Franzosen.

Wie viel würde der Nachbar Frankreich dann noch im Rest Europas einkaufen? Deutschland exportiert jährlich für fast 80 Milliarden Euro nach Frankreich. Mit anderen Worten: Kippt der französische Seiltänzer, dann reißt er auch den deutschen Kollegen hinab.

Es kommt beim Sanieren also auf das richtige Maß an. Die für 2013 geplante Anhebung der Vermögenssteuer zum Beispiel ließe sich verkraften. Auch, dass die Regierung die Gewinnbeteiligung von Belegschaften belasten will. Sodann sollen Dividenden mit drei Prozent besteuert werden; zahlen sollen die Unternehmen – oder eben die Gewinne nicht ausschütten, sondern wieder investieren. Klingt vernünftig, könnte aber den Zugang französischer Firmen zu frischem Kapital erschweren. Weitere Lasten für Unternehmen werden hinzukommen; so soll etwa die von Sarkozy eingeführte Steuer- und Abgabenfreiheit von Überstunden wieder aufgehoben werden. Außerdem droht eine großflächige Erhöhung der Sozialabgaben.