DIE ZEIT: Frau Gates, am 11. Juli trommeln Sie mit der britischen Regierung zu einem Familienplanungsgipfel. Hat Ihre Stiftung nicht längst genug Großprojekte? Aids, Malaria, Tuberkulose…

Melinda Gates: Ich werde die Familienplanung in den nächsten 30 Jahren zu meiner obersten Priorität machen. Ich bin schon ganz aufgeregt: In London wollen wir mit dem UN-Bevölkerungsprogramm, vielen Regierungen und NGOs beschließen, dass wir weiteren 120 Millionen Frauen bis 2020 Zugang zu Verhütungsmitteln verschaffen.

ZEIT: Und warum?

Gates: Ich bin ja viel unterwegs, und ob in Bangladesch, Indien, Kenia, Tansania oder Äthiopien: Das Interesse der Frauen an Verhütungsmitteln hat mich oft regelrecht umgehauen.

ZEIT: Verhütungsprogramme sind hoch umstritten. Strenggläubige sind kategorisch dagegen.

Gates: Auch in meinem Land gibt es solche Stimmen, deshalb ist die Familienplanung ja von der globalen Gesundheitsagenda beinah verschwunden. Aber diese Kontroverse muss beendet werden.

ZEIT: Warum sollte es in London anders laufen als gerade bei der UN-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio? Dort haben Moralisten zusätzliche Verpflichtungen bei der Familienplanung verhindert.

Gates: Auf eines werden wir uns gewiss einigen können: Wir alle wollen das Leben von Müttern und Kindern retten, und das können Kontrazeptiva. 100.000 Frauen sterben jedes Jahr bei der Geburt von Kindern, die sie gar nicht kriegen wollten, 600.000 Babys sterben im Monat nach der Geburt. Vor allem ist Verhütung so wirkungsvoll gegen Armut. Das wissen wir schon aus den Siebzigern: In Dörfern Bangladeschs, in denen Frauen weniger Nachwuchs hatten, waren Kinder besser gebildet, Mütter gesünder, Familien wohlhabender.

ZEIT: Heute sehen es aber viele Experten genau umgekehrt: Bildung und wirtschaftliche Entwicklung führen zu weniger Kindern.

Gates: Da gibt es kein Entweder-oder. Wachstum, Bildung, Familienplanung: Das wirkt alles zusammen. Viele Mütter sagten mir: Wie soll ich meine Familie voranbringen, wenn ich ein Baby habe und schon wieder das nächste kriege?

ZEIT: Sie konzentrieren sich auf Spritzen und Pillen. Doch Kinderreichtum gilt vielerorts als Altersversicherung, und Frauen haben oft Angst, mit ihren Männern über Verhütung zu reden. Wäre es nicht wichtiger, gesellschaftlichen Wandel zu fördern?

Gates: Es gibt genügend Partner, die das tun. Die besondere Fähigkeit unserer Stiftung liegt darin, den Müttern zuzuhören. Meist suchen sie nach etwas, was sie wie die Dreimonatsspritze benutzen können, ohne dass ihr Mann es bemerkt.

ZEIT: Arbeiten Sie mit Firmen zusammen?

Gates: Der Privatsektor ist sehr wichtig. Bei Verhütungsmitteln wurde zuletzt kaum geforscht. Es wäre ein Riesenfortschritt, wenn wir Kontrazeptiva erfänden, die länger wirken und billiger sind, damit Regierungen nicht so viel ausgeben müssen.