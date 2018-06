Auf einmal ist der rettende Gedanke da. Helge Schneider! Helge Schneider müsste den Siegfried spielen und singen. Mit einer Mischung aus Fellrest und Sakko behängt, gebeugt und drängend, ganz Nullnullschneider, nuschelte er "Achtest du so der eignen Ehre?" und begriffe gar nicht recht, wo es ihn da hineingeschleudert hat. Dem richtigen Siegfried geht es ja nicht anders. Ach, es wäre herrlich. Der richtige Siegfried muss allerdings auch richtig singen können, in der Götterdämmerung über sechs Stunden und über ein Orchester hinweg, der Einsatz des anarchistischen Komikers kommt also nicht infrage. Warum dann also der alberne Einfall des Rezensenten auf dem langen Weg zum finalen Weltenbrand?

Weil sich jeder Opernbesucher über Durststrecken mit Fluchtfantasien hinweghilft und weil in dieser Inszenierung sowieso alles vorkommt. Fukushima , Kapitalismus, Kommunismus, Euro-Krise, Körpertheater, Archaik, Partygirls, you name it . Das ist auch Richard Wagners Verdienst und Verhängnis. An seinem Ring und erst recht an dessen letztem Abend, der alles zusammenfasst, lässt sich alles Erdenkliche festmachen, es ist auch schon fast alles ausprobiert worden. Und für jeden weiteren Regisseur wird es immer noch schwieriger, einen eigenen Weg durch die Tetralogie zu finden – vorbei an den Wegen der anderen. Derzeit sind allein in Deutschland zwölf Ringe in Arbeit oder gerade abgeschlossen.

Darum hatte Andreas Kriegenburg , der das Monstrum für die Staatsoper München inszeniert, sich im Rheingold noch ganz naiv und utopisch gestellt, hatte vor den ersten Tönen ein Frühstück im Grünen mit heiteren Statisten gezeigt und dem Kollektiv dann, gemeinsam mit Bühnenbildner Harald B. Thor, eine tragende Rolle zugedacht. Menschen formten Wellen und Würfel, auf und zwischen denen die Protagonisten agierten, ohne allerdings ihrerseits allzu menschlich zu werden. An psychologisierender Personenregie ist Kriegenburg nur begrenzt interessiert. Woran noch, das blieb nach dem Auftakt, ganz milde gesagt, als Frage offen, auf die man spätestens in der Götterdämmerung die Antwort erwarten darf.

Sie fällt zunächst als krasser Kontrast zum zeitlosen Rheingold -Auftakt aus. Vor den ersten Tönen flimmern Videos einer Naturkatastrophe, die zum Gesang der Nornen als Doppelkatastrophe von Fukushima deutlich wird. Verstörte, verstrahlte Opfer werden von eher bedrohlichen Sicherheitskräften inspiziert, während die drei Nornen sich unbemerkt zwischen ihnen bewegen, in wallendem Weiß, Wesen aus einer anderen Welt, die nicht helfen können. Das erspart einem immerhin die Ermüdung, die sich sonst oft einstellt, wenn drei Sängerinnen eine gefühlte Stunde lang erzählen, was bisher geschah: So unlogisch Wagner als Dramaturg oft ist, er nimmt ja immer alle Motive, alle Komplexe mit.

Kriegenburg nicht. Die Reaktorkatastrophe strahlt nicht aus, hat keine Folgen, sie ist nur eines unter mehreren Themen, die hier so flach verhandelt werden, dass sie sich hinter aktuellem Anstrich als durchgerittene Leitmotive der Rezeption erweisen. Eine Kapitalismuskritik etwa, der man bestenfalls unterstellen könnte, es handele sich um eine Parodie. Gunther, Chef der Gibichungen, ist – von Iain Paterson prägnant gesungen – die Karikatur eines zynisch menschenverachtenden Erben und Bonusvertilgers in gläserner Konzernzentrale, immer gut für einen sexuellen Übergriff, inzestuös assistiert von Schwester und Partyluder Gutrune (Anna Gabler), die auf dem Euro-Zeichen-Schaukelpferd schönbeinig dem Untergang zureitet. So schlimme Typen haben das große Geld!