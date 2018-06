Ja

Singen oder nicht singen? Einige haben nicht gesungen. Das stimmt. Sie hielten den Mund. Hätte sie der Trainer deshalb noch vor Anpfiff des Spiels gegen Italien aus der Mannschaft nehmen müssen? Gewissermaßen in der Sekunde null? Hat sich der Trainer, der dies nicht tat, also bereits zu einem äußerst frühen Zeitpunkt unverzeihlich verzockt? Wer die Unsinnsdebatte dieser Tage auf den Punkt bringen will, der muss diese Frage mit Ja! beantworten. Mit einem fröhlichen "Jahahahahaha, dudeldida!".

Schlechtes Singen und großer Fußball, das gehört zusammen. Die Ballade Bin i Radi, bin i König, im Jahr 1965 vorgetragen von dem jugoslawischen Torhüter Petar Radencović, führte den Interpreten auf Platz fünf der deutschen Hitparade. Die nachfolgende Single Bisschen Glück in Liebe schaffte immerhin noch Platz 36. Auch Dann macht es bumm (G. Müller) belegt die Nachhaltigkeit unserer These.

Gewiss, Müller wie auch später Kollege Beckenbauer haben nur im Schutze eines Tonstudios gesungen. Was längst nicht alles ist. "Entscheidend ist noch immer auffem Platz" (S. Herberger). Weshalb auch wir von der ZEIT bei der jetzt mit aller Strenge geführten Debatte nicht im Abseits stehen wollen.

Es sollte mitgesungen werden, alles. Wer singt, vergisst den Kaugummi, "Blüh im Glanze...", das ist festlich und dem Anlass angemessen wie andernorts der Smoking.

"You’ll never walk alone", das singen die Fans an der Liverpooler Anfield Road ebenso wie auch in Hamburg auf St. Pauli – wo schlechtes Singen und schlechter Fußball nur zu gerne eine Einheit bilden. Zurück zur EM.

"Ich bewundere nur den Artisten, der den Ball nicht fängt." Dieser Satz eines großen Dichters, dessen Name uns in den letzten drei Wochen leider entfallen ist, gilt auch für den italienischen Torwart-Sänger Gianluigi Buffon. Kopf in den Nacken, Augen zu und durch: Fratelli d’Italia , seine Kiefer begannen zu malmen, "Brüder Italiens!". Ein schönes Bild, kein einziger getroffener Ton – in der Sekunde null.

Und unsere Jungs? Text vergessen, selbstvergessen. Zum Beispiel Jérôme Boateng. Geht das? Nur stur geradeaus gucken, wenn vor zwanzig Millionen Bildschirmen zu Hause alles heiß läuft. Das also ist in etwa die Debatte, die das Vaterland in diesen traurigen Tagen nach dem Finale entzweit.

Gerade jene Sonderlinge, die dem Fußball nichts und dem Spielen der Nationalhymnen alles abgewinnen können ("Wie heißt eigentlich der Kleine da neben dem langen Blonden?"), sind plötzlich mitten im Getümmel. Nicht alle singen, das ist die Lage, aber jeder quasselt mit. Und der Fußball hält das alles gerne aus.

Das Maß aller Dinge ist für uns der neue und alte Europameister aus Spanien. Xavi, Iniesta und Casillas machten den Eindruck, als hätten sie vor dem Anpfiff gerne etwas zum Besten gegeben. Hatte ihr Trainer ihnen den Mund verboten? Kaum zu glauben, was passiert wäre, hätten die auch noch gesungen.

Hans-Bruno Kammertöns