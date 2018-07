Lange Jahre lebte er an einem großen Fluss. Mit Glück traf man ihn dort beim Spazierengehen, natürlich nie an Sonn- und Feiertagen, wenn sich alle Welt auf der Uferpromenade drängelte – aber im November in Sturm und Hagel. Dann stemmte er sich eiligen Schritts gegen den Wind, in ein schwarzes Regencape gehüllt, einen gleichfalls schwarzen Hut tief ins Gesicht gezogen. Fast glich er einer großen Krähe, und vielleicht teilte er mit dieser Sorte Vögel auch ein gewisses Misstrauen gegen die Menschen – vor allem gegen jene, die alles in Schubladen packen. Denen verweigerte er sich schon deshalb, weil er von Geburt an aus der Reihe tanzte: ein uneheliches Kind, noch dazu von einer Pastorentochter. Bevor man ihr die anderen Umstände ansehen konnte, war sie in eine entfernte Stadt gegangen, hatte heimlich entbunden und dann ihr eigenes Kind adoptiert. So galt sie als wohltätig und nicht als entehrt. Den Vater, einen reisenden Puppenspieler, hat er nie kennengelernt und auch nicht vermisst, zumal solch ein Familienmodell damals üblich wurde, in bald jedem Haushalt fehlten die Männer.

So kam er naturgemäß mehr nach der Mutter. Zu Anlässen wie Taufen, Jubiläen und Hochzeiten trug sie im Dorfsaal Selbstgeschriebenes vor, was Sohnemann gefiel. Schon mit vier Jahren fasste er den Entschluss, später ein Dichter und Denker zu werden. Vor allem das Reimen lockte ihn, es sei ja schon in den ersten Worten des Kleinkinds angelegt als eine Art Ursprache: Ma-ma, Pa-pa, ka-cka. Und so dichtete er ohne Pause, zunehmend coram publico. Parallel mischte er sich ins öffentliche Geschehen ein, denn: "Ein Dichter muss wissen, was um ihn her vor sich geht."

Die Kunst für irgendeinen Zweck zu funktionalisieren widerstrebte ihm gleichwohl. Und so schuf er sich eine Schreibnische, die ganz und gar zu ihm passte: hier der an der Romantik geschulte Dichter, dort der kritisch-wache Kommentator. Die Textproduktion florierte, er leide durchaus unter der Angst, "von Einfällen erdrückt zu werden", klagte er halb im Spaß. Doch auch eine real bedrohliche Angst saß ihm im Nacken, seit er, der sich selbst als hedonistischen Humanisten sah, harte Hungerjahre hatte überstehen müssen: die Angst vor dem finanziellen Absturz.

Erstaunlich gelassen erwartete er hingegen den Tod. Der habe ihn stets begleitet und allen Schrecken verloren. Auch sein wohl wichtigster Mitstreiter und Seelenverwandter war, 31-jährig, lange vor ihm aus dem Leben gerissen worden. "Es gibt so viele von mir verehrte Leute, die den Sprung in die andere Welt schon gemacht haben", sagte er, kurz bevor er selber starb. Und wer weiß, vielleicht sitzt er jetzt mit all den Verblichenen zusammen im Garten Eden und diskutiert bei einer Zigarette und einem Glas Wein das perfekte Versmaß. Zuzutrauen wär’s ihm – im Krähenkostüm steckte bekanntlich ein Paradiesvogel. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 27:

Constanze Weber (1762 bis 1842) begegnete dem in ihre Schwester Aloisia verliebten Wolfgang Amadeus Mozart 1777 in Mannheim . Ein Jahr später zogen die von Leopold Mozart gehassten "Weberischen" nach München , 1779 nach Wien , wo Aloisia "erste Hofsängerin" geworden war. Dort sah Constanze Mozart wieder, schon ein Jahr später heirateten sie ohne Genehmigung der Eltern. Von ihren sechs Kindern überlebten nur Carl Thomas und Franz Xaver das Säuglingsalter. Nach Mozarts Tod 1791 sorgte Constanze ab 1798 für eine Werkausgabe und unterstützte den dänischen Legationssekretär Georg Nikolaus Nissen, den sie 1809 heiratete, bei seiner unvollendeten Mozart-Biografie, die nach seinem Tod 1826 mit ihrer Hilfe weitergeführt wurde