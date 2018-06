Jedes Jahr ereilt den Mann im Sommer die gleiche Frage: Was ziehe ich an, wenn das Wetter nicht so will, wie ich es gerne hätte? Männer würden gerne im Winter in Stiefeln und Schal umhermarschieren und im Sommer im T-Shirt. Für das ganze Dazwischen haben sie kein Konzept. Schon gar nicht, wenn der Sommer nicht so wird, wie es die TV-Werbung zeigt, mit Cabrio und Baggersee, sondern eher, wie ein mitteleuropäischer Sommer so ist: mit Wolken, Wind und Sonne, die eben mal schnell vorbeischaut. Für dieses Wetter ist der Mann immer zu warm oder zu kalt gekleidet. Ihm fehlt es am richtigen Sommermantel.

Das übrigens schon seit mehr als 100 Jahren. In einem Artikel für die New York Times von 1888 beklagt sich ein Autor über hässliche und unbequeme Sommerkleidung. Die üblichen Leinen- und Seersucker-Modelle seien ihm zu unkleidsam, in dem starren Leinen fühle er sich gefangen und unbeweglich.

Im Sommer wird von Männern meist Jacke getragen – was die übrige Garderobe gewissermaßen limitiert. Denn unter einer Jacke kann man kein Sakko anziehen, weil jene dafür zu kurz ist. So werden Männer sommers zu uneleganten Erscheinungen, immer nur in Hemd und Hose – einfach weil sie nicht das Richtige für obendrüber im Kleiderschrank haben. Selig, wer einen Sommermantel sein Eigen nennt. Vielleicht einen leichten Trenchcoat, der eigentlich ein Regenmantel ist. Er hat einen Gürtel, was manche Männer nicht mögen. Für sie ist der sogenannte Slipon besser: Der ist einreihig geknöpft und hat einen geraden Schnitt ohne Gürtel.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick © Peter Langer

Ein Sommermantel kann sehr elegant aussehen und außerdem gut zu Freizeitkleidung getragen werden. Man zieht ihn einfach über und ist bestens gekleidet, was der Tag auch bringen mag – und erst recht der Abend. Diesen Sommer gibt es schöne Sommermäntel von Raf Simons und Hermès . Das sind Kleidungsstücke, die so selbstverständlich und unaufdringlich aussehen, dass man sich gleich in sie verliebt und gar nicht mehr ablegen möchte. Und damit auch noch durch die Straßen zieht, wenn es eigentlich schon viel zu kalt für so einen leichten Mantel geworden ist, weil der Schnee schon kniehoch in den Straßen steht. Das ist auch so etwas, das eigentlich nur Männern passiert.