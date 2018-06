Das größte Theater Deutschlands hat kein stehendes Haus und kein Ensemble, und nicht einmal Theaterkritiker kennen seinen Namen. Es ist ein Schauspiel der Kleinstädte, es spielt in Sporthallen, Schulaulen und Gemeindezentren. Das Tourneetheater der Konzertdirektion Landgraf lebt im ewigen Kreislauf aus Fahren, Spielen, Schlafen und wieder Fahren. Und es stirbt in den Zeiten der darbenden Kommunen, steigenden Spritpreise, gekürzten Kulturhaushalte. Ohne dass es jemand bemerkt. Wir haben ein Tourneetheater auf seiner Reise begleitet.

Spielen

Amberg, Bayern, 43755 Einwohner, mittelalterlicher Stadtkern, Oberbürgermeister: Wolfgang Dandorfer (CSU)

Das Stadttheater sieht aus, wie ein Theater auf Postkarten aussehen muss: rote Vorhänge, die sich rauschend öffnen und schließen, goldverzierte Balkone, 570 rot gepolsterte Zuschauerplätze. Das Publikum trägt schwarzen Anzug oder Kostüm, selten Tracht oder Dirndl, und begrüßt sich vertraut mit Händedruck und Schulterklopfen.

Auf der Bühne herrscht Naturalismus; Ohrensessel, Esstisch und Briefe, die im Türschlitz stecken. Ein gealtertes Schauspielerpaar verliert sich im Stück Ein Goldjunge für Emily in der Nacht der Oscar-Verleihungen in Fantastereien und Vorwürfen. Die beiden spielen in einem Moment Romeo und Julia und streiten im nächsten über Affären, die 30 Jahre zurückliegen. »Die letzte Stummfilmdiva des Tonfilmes haben sie dich genannt, mit deinem eigentümlichen Pathos«, stichelt der Hauptdarsteller auf der Bühne. Es ist die fünfzehnte Aufführung in Folge, fast jeden Abend in einer anderen Stadt, auf einer unbekannten Bühne. Jeden Abend spielen sie die Träume, verpassten Chancen, Höhen und Tiefen eines Schauspieler- und Ehelebens durch. »Eine Spirale der Mittelmäßigkeit nach unten«, heißt es im Stück. Der Sohn des Paares, eine Stimme aus dem Off, eingespielt vom Band, nennt die Eltern »alte Zirkuspferde«. Das Publikum lacht.

Fahren

Amberg–Schopfheim, 455 Kilometer, zwei Pausen, Abfahrt 8.03 Uhr

Schauspielerin Brigitte Grothum sitzt auf der Rückbank eines Vans, Hund Grete zu Füßen, neben ihr schaut ihr Mann mit zerzaustem Haar aus dem Fenster. Ein Schauspielerleben, das bedeutet normalerweise Proben am Tage und arbeitsame Nächte. Was Kraft raubt, ist die Kunst, ist der Vorsatz, alles zu geben, ist das Adrenalin am späten Abend, ist die Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität. Ein Schauspielerleben auf Tournee bedeutet verfahrene Tage und arbeitsame Nächte. Was Kraft daran raubt, sind die Routine, das Fahren, das ewige Ein- und Auspacken. Die Kraft, die die Kunst braucht, an manchen Tagen bleibt sie auf der Strecke.

Und trotzdem gibt es da etwas, was Brigitte Grothum immer wieder zurückbringt, in die Busse und Vans und auf die Straße. Sie müsste nicht losziehen. Ihr Mann Manfred hat als Orthopädie-Professor viel verdient, im Gegensatz zu anderen Tourneeschauspielern könnte Grothum in Rente gehen, sich in ihr Haus in Berlin zurückziehen. »Horrorvorstellung« nennt sie das. Brigitte Grothum ist Schauspielerin. Sie liebt die Bühne und den Applaus, immer noch, egal wo. Als ihr Mann an einer schweren Depression erkrankte, beschlossen die beiden, sich nicht mehr zu trennen. Jetzt reist er mit ihr. Und Tourneeleiterin Ines fährt den Wagen. Morgens werden so lange Tankstellen abgeklappert, bis Manfred die aktuelle Süddeutsche Zeitung gefunden hat. Wenn es regnet, sagen die Frauen im Chor »Manfred, mach das Wetter besser«. Der Van wird zum Wohnzimmer, zwei Quadratmeter Privatsphäre mit Getränkekorb, Hundeleckerlis und E-Piano im Kofferraum.