Europa hat nicht nur ein Finanzproblem. Europa hat auch ein moralisches Problem. Sollte es gelingen, die gemeinsame Währung zu retten, die durch Staatsschulden und halsbrecherische Bankgeschäfte unter Druck geraten ist, so wird die EU keineswegs gekräftigt und erstarkt dastehen, wie die Sonntagsredner behaupten. Es wird vielmehr eine Schadensbilanz zu besichtigen sein, in der nicht allein die gewaltige Summe der umverteilten Schulden steht.

Zu den Schäden wird unter anderem auch die gedemütigte und abgewertete Demokratie gehören, die in der Eile der Rettungsmanöver überall mit Füßen getreten wurde. Diese Ohnmachtserfahrung wird der Bürger so schnell nicht vergessen – die Ohnmacht der Volksvertretung vor den Gesetzen der Wirtschaft. Aber größer noch wird seine Ohnmachtserfahrung vor den Wirtschaftsführern sein – ihrer Unverantwortlichkeit und Unbelangbarkeit. Sie allein werden gestärkt aus dem Rettungsverfahren hervorgehen, gestärkt in ihrer Gier. Wenn der Euro stabilisiert ist, also die Schulden der Staaten und die Schulden der Banken gleichmäßig auf den Schultern der europäischen Steuerzahler verteilt sind, werden sich alle jene belohnt und ermutigt fühlen, die diese Schulden angehäuft und von ihnen profitiert haben – auch die Politiker, für die sie billige Wahlgeschenke waren, vor allem aber die Banker, die mit diesen Schulden Geschäfte gemacht und bizarre Boni und Chefgehälter kassiert haben.

Man muss für den Schaden nicht aufkommen, den man anderen bereitet

"Frech kommt weiter, sagt Hugo." Der fast vergessene Werbespruch aus den fast vergessenen achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wird die Devise einer Managergeneration geworden sein, die an Gier alles übertroffen hat, was die Achtziger in Umrissen ahnen ließen. Sie wird aus der Euro-Rettung etwas Unvergessliches gelernt haben: Man muss für den Schaden nicht aufkommen, den man anderen bereitet.

Ist jemals ein gewisser Georg Funke zur Rechenschaft gezogen worden, der die Hypo Real Estate auf Kosten der Steuerzahler in den Sand setzte? Unseres Wissens genießt er seinen Reichtum unbehelligt auf Mallorca. Was ist mit jenem fabelhaften Dr. Notheis, der uns gezeigt hat, wie man als Chef einer Investmentbank den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg am Gängelband führen kann – und dem Staat die Konditionen eines Milliardengeschäfts diktiert? Es heißt, seine hochzufriedene Firma habe ihn mit einer Auszeit belohnt. Und wie steht es um die Akrobaten von VW und Porsche, die bei der Fusion ihrer Unternehmen einen genialen Steuertrick nutzten, um dem Fiskus 1,2 Milliarden vorzuenthalten? Werden sie als Manager des Jahres in die Walhalla der europäischen Wirtschaftsgeschichte eingehen?

Und all diese sind Waisenkinder verglichen mit jenem Robert Diamond, Chef der britischen Bank Barclays, der noch vor Jahresfrist erklärte, für die Geldunternehmen müsse "die Zeit der Reue und Entschuldigung jetzt vorüber sein". Dieser Tage kam heraus, dass seine Firma den meldepflichtigen Zinssatz manipulierte, zu dem sich Banken gegenseitig Geld leihen, den sogenannten Libor. Mit gut begründetem Verdacht wird auch gegen amerikanische und deutsche Großbanken in der gleichen Sache ermittelt. Zumindest die Börse hält den Verdacht jedenfalls für gut begründet, sie ließ den Aktienkurs der Deutschen Bank schon einmal deutlich sinken. Entschuldigen müssen sich die Manager nicht dafür; sie könnten, falls der Betrugsvorwurf zuträfe, in Deutschland nicht einmal juristisch belangt werden.

Aber was, wenn der wahre Libor (und in Europa der entsprechende Euribor) bekannt und den Banken ihre tatsächlich unzureichende Kreditwürdigkeit zum Verhängnis würde? Dann müsste wohl abermals der Euro gerettet werden, aber diesmal nicht vor südeuropäischer Haushaltsschlamperei, sondern vor west- und nordeuropäischer Bankenschlamperei. Abermals würde für die Folgen von Gier und Betrug der Steuerzahler aufkommen, während die Manager die Früchte von Gier und Betrug behalten könnten. Noch ist nicht bekannt geworden, dass einer von ihnen auch nur Bruchteile des ergaunerten Vermögens wieder herausgerückt hätte.

Und das ist in gewisser Hinsicht nur die normale Ungerechtigkeit, die zur Begleitmusik einer Finanzwirtschaft gehört, der höchstens eine Revolution ein Ende bereiten könnte. Viel schlimmer ist das moralische Exempel. Was lernen die jungen Leute daraus, die sich eifrig studierend und vielleicht schon anpassend für eine Karriere rüsten? Sie lernen daraus, dass der Weg zu den Millionengehältern in den Vorstandsetagen nur über die charakterliche Deformation führt. Vor Jahren gab es einmal den Slogan der deutschen Wirtschaft "Leistung muss sich wieder lohnen". Da dachte man an Fleiß, Intelligenz, Bildung, Kenntnisse. Heute wissen wir, dass die Leistung, die sich wirklich lohnt, in etwas ganz anderem besteht: in Rücksichtslosigkeit, Lüge, Frechheit und Betrug.

Was also ist das europäische Problem – und wird es auch bleiben, wenn die Rettung der Währung gelänge? Es ist die moralische Verwahrlosung seiner Wirtschaftseliten, die diese Verwahrlosung nicht einmal verbergen, sondern selbstzufrieden ausstellen. Ein Europa, das von solchen Herrschaften heimlich gelenkt wird, ist die Rettung nicht wert. Man kann nicht einmal den Rettungsversuch verlangen von den Bürgern, die jetzt schon wissen, dass sie am Ende die Dummen sein werden.

