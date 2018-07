Justitia, die Schutzherrin der Rechtsprechung, soll ja angeblich blind sein. Es kann aber auch so sein, dass sie einfach nur schlecht sieht. Recht und Gerechtigkeit klaffen gehörig auseinander. Meist trifft es Unschuldige.

Etwa jene, die sich um das demografische Fortkommen in Österreich Sorgen machen und deshalb versuchen, wohlhabenden Fremdlingen die österreichische Staatsbürgerschaft schmackhaft zu machen. Offensichtlich ist es dann ein Teil des Spiels, diese Rechtschaffenen zu bestrafen.

Solche Fehlurteile wären aber bei einigem guten Willen durchaus vermeidbar. Deshalb sollte die Gerichtsbarkeit endlich den Gesetzen des freien Marktes angepasst werden, und zwar unbedingt.

Eine Privatisierungswelle ist längst an der Zeit. In diesem neuen, unternehmerfreundlichen System wird jeder Fall im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung an das meistbietende Privatgericht vergeben – statt Handelsgericht also Gerichtshandel.

Abgesehen vom finanziellen Nutzen für den Staat wäre dies ein großer Schritt in Richtung Rechtsliberalisierung. Natürlich müsste es dem Angeklagten auch freistehen, das Letztgebot noch einmal zu überbieten. Gegen eine verglichen mit "lebenslänglich" geringe Gebühr wäre es somit jedem Staatsbürger möglich, sein favorisiertes Gericht mit der eigenen Causa zu betrauen.

Das würde die Zahl der Freisprüche sofort erhöhen. Viele langwierige Verfahren, die seit Jahren die Blüte der Jurisprudenz überlasten, würden so rasch zu einem für alle Beteiligten erbaulichen Ende gebracht werden können. Sozialromantiker sehen darin natürlich eine Bevorzugung Wohlhabender. Doch das ist Unfug.

Das eigentliche Problem ist moralischer Natur. Irgendwie haftet dieser Vision der Hautgout korrupter Rechtsfindung an. Das wäre allerdings ebenso fatal wie zum Beispiel käufliche Staatsbürgerschaften. Deswegen müssen wir diese großartige Idee leider fallen lassen und weiter mit Fehlurteilen leben.