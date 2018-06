Seit einigen Wochen gibt es den Brettspiel-Klassiker Scotland Yard auch fürs Smartphone. Damit kann jeder seinen Spürsinn ausleben und den mysteriösen Mister X quer durch London jagen. Doch auch die echte Polizeibehörde hat aufgerüstet: Scotland Yard sucht mutmaßliche Verbrecher neuerdings per App.

Mobile Endgeräte sind in den vergangenen Jahren bereits mehrfach im Kampf gegen das Verbrechen eingesetzt worden. Weltweit testen Polizisten verschiedene Applikationen und Computerprogramme, um Kriminelle dingfest zu machen. Manche Software dient internen Ermittlungen. Andere macht potenziell jeden Bürger zum digitalen Detektiv.

Zunächst war die Londoner Polizei skeptisch gegenüber Social Media – sie sah in den Kommunikationsplattformen sogar eine Bedrohung. Als ein Polizist im August 2011 den 29-jährigen Mark Duggan bei einer Festnahme erschoss, sammelte sich die Wut der Londoner im Netz. Über Facebook, Twitter und vor allem über den Nachrichtendienst BlackBerry Messenger riefen viele zum Protest auf. Sie verabredeten sich zu Demonstrationen, die schließlich in exzessiver Gewalt endeten. Fünf Tote, Hunderte Verletzte und ein Sachschaden in Milliardenhöhe waren die Folge.

Die Fahnder kritisierten den Umgang mit den neuen Medien, wurden diese doch gezielt gegen den Staat eingesetzt. Scotland Yard drohte jedem, der öffentlich zum massiven Widerstand aufrief, mit harten Strafen und verurteilte den Aufruf zur Gewalt via Messenger hart. Der aktuelle, schnelle Austausch im Netz wurde für die Eskalation mitverantwortlich gemacht.

Nun hat Londons Polizeibehörde entschieden, die Technik gegen die Randalierer einzusetzen: Obwohl mehr als 2.200 Teilnehmer der Krawalle bereits verurteilt worden sind, sind nach Angaben der Londoner Polizei noch immer rund 3.000 weitere auf freiem Fuß. Die kostenlose App FacewatchID soll dazu beitragen, diese Unbekannten mittels crowd sourcing zu identifizieren. Das Netz und der direkte Austausch mit den Bürgern werden jetzt dazu benutzt, Verbrecher zu überführen.

Erste Fotos hat Scotland Yard bereits hochgeladen. Die groben Schwarz-Weiß-Bilder stammen aus Überwachungsvideos, die während der Aufstände aufgezeichnet wurden. Wer die App auf dem Smartphone hat, braucht nur noch seine Postleitzahl anzugeben, schon erscheinen Verdächtige aus dem Umkreis auf dem Bildschirm. Die kann er mit Gesichtern auf der Straße vergleichen. Anschließend genügt ein Klick, um Namen und Adresse des vermeintlich Erkannten an die Polizei zu senden.

»Dies ist eine große Möglichkeit für die Öffentlichkeit, uns bei der Verbrechensbekämpfung zu helfen«, ließ Kommissar Mark Rowley, Leiter der Abteilung Specialist Crime and Operations, in einer Pressemitteilung wissen. Ob die App bereits zu einem Fahndungserfolg beigetragen hat, wollte die Londoner Polizei jedoch nicht bekannt geben.

Die Ermittler sind derweil von ihrem Konzept überzeugt. Sie wollen die Applikation sogar noch erweitern. So soll es in Zukunft möglich sein, via Smartphone Verbrechen direkt zu melden und Beweismaterial sowie Zeugenaussagen hochzuladen.

In den USA gibt es solche Apps bereits. Mit Crime Push oder iSpotACrime beispielsweise können Opfer sowie Zeugen den genauen Vorfall (Diebstahl, Vandalismus, Stalking) samt Ortsangabe, Foto, Video und Tonaufnahme melden. Die Ermittler in den Vereinigten Staaten scheinen besonders kreativ und aufgeschlossen, was die Verwendung von Smartphones angeht. Zu Testzwecken wandelte die amerikanische Bundespolizei das iPhone gar zum mobilen Fingerabdruck-Scanner um.

Der neueste Coup ist in den vergangenen sechs Monaten in Los Angeles erprobt worden. Wie kürzlich bekannt wurde, setzen die Ermittler dort nun in einigen Bezirken auf digitale Hilfe, um Einbrecher, Diebe und Autoknacker in Aktion zu stellen. Das auf Einbruch- und Überfallstatistiken sowie soziologischen Faktoren basierende Programm erstellt für jede Schicht der Polizeistreife eine Karte, auf der jene Gebiete eingezeichnet sind, in denen die Wahrscheinlichkeit für ein Verbrechen besonders hoch ist. Dort wird seitdem verstärkt patrouilliert, um Verbrechen zu verhindern. Mit Erfolg, wie es scheint.

Hierzulande nutzt die Polizei schon länger ähnliche Instrumente. In Rheinland-Pfalz beispielsweise setzt die Polizei auf das Programm Geopolis. Dieses zeigt etwa, auf welchen Strecken es besonders häufig zu Verkehrsunfällen kommt oder in welchen Gebieten oft eingebrochen wird – vorhersagen lassen sich Verbrechen mit diesem Programm allerdings nicht.

Klaus Globig, Stellvertreter des Landesdatenschutzbeauftragten des Bundeslands, sieht in dieser Datenerfassung zunächst kein Problem, schließlich handelt es sich um reine Statistik. »Ob solche Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, ist eine andere Frage«, sagt er.

Die App Riot Watch zeigt, worin die Gefahr liegt: Nutzer finden hier eine detaillierte Karte Großbritanniens, auf der sämtliche Krawalle der vergangenen Jahre verzeichnet sind. Sie ist für Hauskäufer gedacht, birgt aber auch interessantes Material für Versicherungen. Ähnliches gilt für die deutsche »Verbrechen«-Applikation. Wer sie kauft, kann sehen, welche Delikte im näheren Umfeld stattgefunden haben, von Diebstählen bis hin zum Drogenschmuggel. »Gibt es in einer Straße auffallend viele Überfälle, könnte die Region als besonders gefährlich gelten. Wer dort wohnt, müsste dann etwa höhere Beiträge zahlen«, sagt Globig.

Dass es auch in Deutschland bald etwas Vergleichbares wie Scotland Yards Facewatch-App geben wird, ist allerdings ausgeschlossen. »Aufgrund der bisherigen Rechtslage kann es solch ein Programm hierzulande nicht geben«, betont der Datenschützer. Die Strafprozessordnung regle eindeutig, wie mit Publikationsmitteln aller Art gefahndet werden dürfe. »Das Internet hat dabei eine Sonderrolle. Denn die Informationen haben eine andere Qualität, wenn sie im Netz stehen«, sagt Globig. Sie machten nicht halt an nationalen Grenzen und könnten kaum zurückgeholt werden.

Wie heikel das Thema ist, ließ sich zuletzt beim Facebook-Auftritt der Polizeidirektion Hannover beobachten. Als Pilotprojekt hatte die Behörde die Ermittlung mit Fahndungsfotos auf dem sozialen Netzwerk eingeführt – und war damit auf reichlich Widerstand gestoßen. Inzwischen findet sich auf Facebook nur noch ein Link, der zur ausführlichen Fahndung auf der Seite der Polizei führt. Noch immer ist Niedersachsen das einzige Bundesland, das auf diesem Weg mutmaßliche Verbrecher sucht. Einige weitere Länder denken darüber nach. Andere jedoch haben bereits die – allerdings wohl nur vorläufige – Entscheidung getroffen, dass das Netz bei der Suche nicht genutzt werden darf.