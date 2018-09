Ehrlich gesagt, die Schrankwand Göring hat uns gar nicht gefallen, die war einfach nur breit und schwer, aber überhaupt nicht belastbar, die fiel schon bei Lieferung fast auseinander. Nordische Eiche, naturbelassen, dass ich nicht lache! Und das Kaminbesteck Bormann, das gehörte zu der Wohnzimmergarnitur Obersalzberg, die hatten wir nicht. Klappstuhl Rundstedt, der war praktisch, Stahlblech lackiert, hat nicht so viel Platz weggenommen wie dieses Riesensofa Manstein. Umgezogen sind wir am Ende aber nur mit dem Pariser Bistrotisch Witzleben, der gehörte zu keiner Garnitur, das war ein Einzelstück, nicht so blamabel. Dann gab’s ’ne Zeit lang auch die Herrengarderobe Röhm, nicht schlecht, wenn viele Gäste kamen, aber an dem Korkenzieher Heydrich sind alle verzweifelt. Wir wissen auch nicht mehr, wie wir zu dem ganzen Gelump gekommen sind, aber das war so ’ne Zeit, da nahm man alles aus dem Möbelhaus, die hatten jeden Tag Party, das war was für die Jugend, und wir waren ja so jung! Stiefel trug man damals, und in der Selbstbedienungshalle gab’s dann den Stiefelknecht Baldur, der bot sich an, Esche klar lackiert, oder Keitel aus schwarzem Gusseisen, war auch flott. Die Selbstbedienungshalle des Volkes, das war überhaupt was völlig Neues, für jedermann und keine Wartezeiten an der Kasse, ganz anders als heute, wo du dir mit Besta und Hullsta und Dingsda die Beine in den Leib stehst. Aber der Geschmack hat sich sowieso geändert, und das war ja auch damals das Blöde, du hattest das Zeug in der Wohnung, und nun hieß es plötzlich Bewältigung. Alles schwere Ware, roch auch nicht mehr gut, irgendwie angesengt. Aber komisch, da gab’s so ’ne Hängeregistratur Olbrich, mit der konnte man sich plötzlich wieder sehen lassen, und auch die Ledermappe Goerdeler, die ging. Wie sich die Zeiten ändern! Und dann kamen der Ford Taunus und der Fiat Neckar, da wurden die deutschen Landschaften plötzlich Autos, und wieder später blieben nur die Autos übrig, aber bleiben wir bei den Möbeln. Mit dem Verwandlungstisch Schröder sind wir nicht froh geworden, ziemlich ölige Mechanik, und dieses Recyclingteil, wie hieß es noch gleich? Joschka, das war aus geschredderten Barrikaden, da wissen wir gar nicht mehr, als was das im Katalog stand, als Chefsessel? Wir haben jetzt jedenfalls nur noch pazifistische Kinderware im Korb, Bullerbü und Paraplü und Tüdelü, und die können Sie problemlos mit Karte bezahlen. Parteibuch, das war einmal und kommt nicht wieder.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio