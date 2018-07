ZEITmagazin: Herr Vinci, Ihre Bilder wirken, als seien Sie mit der Steuerfahndung unterwegs gewesen. Wie haben Sie die Griechen dazu bewegt, Ihnen ihre Geldverstecke zu zeigen?

Salvatore Vinci: Ich bin Schweizer, lebe seit zwölf Jahren in Athen und bin mit einer Griechin verheiratet. Ich wusste, dass es vor den letzten Wahlen im Juni einen richtigen Run auf die Banken gab, es gab Riesenschlangen. Die Menschen zogen ihr weniges Geld, das sie noch hatten, ab. Eine Paniksituation. Da habe ich unsere Bekannten und Freunde gefragt. Und alle hatten das Gleiche getan, sie bunkerten das Geld zu Hause, weil sie Angst davor hatten, dass wir nach der Wahl aus der EU rausfliegen und zur Drachme zurückkehren. Das Geld, das die Leute jetzt zu Hause versteckt haben, war für die ersten Wochen gedacht, um in Griechenland zu überleben. Die Beträge lagen zwischen 4000 und 10000 Euro, und es waren kleine Banknoten, weil die Menschen dachten, wenn sie Milch oder Brot im Supermarkt einkaufen müssten, dann könne man dort nicht mit einem 50er-Schein zahlen, weil die Kassierer kein Restgeld geben könnten. Die Angst ging um, dass die Banken zumachen und Kreditkarten nicht mehr gültig sind.

ZEITmagazin: Das Vertrauen in die eigene Regierung und die Banken ist offenbar sehr gering.

Vinci: Ja, das ist gleich null. Die Hoffnung ist jetzt nach den Wahlen aber wieder etwas größer.

ZEITmagazin: Was war das seltsamste Versteck?

Vinci: Alle waren seltsam. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass sich die Leute die Verstecke wirklich gut überlegt hatten. Zum Teil waren sie richtig ausgeklügelt. Die Leute haben versucht, sich in die Köpfe der Diebe hineinzuversetzen. Die Diebstähle haben in Griechenland nun natürlich auch zugenommen. Die Diebe wissen ja, dass alle Leute ihr Geld zu Hause bunkern. Ein Bekannter von mir ist Fischer, er hat sein Geld auf dem Fischerboot versteckt. Er hat mir dann aber abgesagt, sein Boot liegt im Hafen. Wenn ich da mit Blitzlicht aufgetaucht wäre, hätten das alle mitbekommen.

ZEITmagazin: Wie haben die Leute reagiert, als Sie ihre Verstecke fotografiert haben?

Vinci: Sie haben mir die nur gezeigt, weil sie mich kannten und mir helfen wollten. Am Anfang waren sie schon skeptisch. Auf keinen Fall durfte ich ihre Namen und Adressen veröffentlichen. Und ich war wirklich erstaunt, dass alle solche Verstecke hatten. Es gab auch noch ein weiteres Versteck, das ich nicht fotografieren durfte, das ich aber sehr clever fand: unter einem Müllsack im Mülleimer. Es gibt sogar Tipps von der Polizei, wo man sein Geld am besten verstecken kann. Einer Freundin von mir haben sie geraten, ihr Geld in einem Blumentopf auf der Terrasse zu vergraben.

ZEITmagazin: Die griechische Polizei als Berater für Geldverstecke?

Vinci: Ja. Der Blumentopf ist gut, weil ein Dieb versucht, innerhalb der Wohnung zu bleiben. Der geht nicht auf den Balkon, da könnten ihn ja die Nachbarn sehen.