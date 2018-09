Der Igel ist ein lautes Tier. Unmöglich, sich darüber zu täuschen, wenn man einen im Garten hat – von zweien, dreien oder einer Mutter mit Kindern ganz zu schweigen, die sich des Nachts mit schweinischem Grunzen, Schmatzen und Schnaufen über das Fallobst hermachen.

Ein Abend auf der Terrasse, in Gesellschaft von Igeln verbracht, ist alles andere als romantisch. Da wird gefressen und nicht geschwärmt. Da geht es nicht gesetzt und bedächtig, sondern emsig und gierig zu. Die Neigung von Igeln, tagsüber in einer Höhle zu schlafen oder sich bei Gefahr einzurollen, darf nicht zu Rückschlüssen auf einen grundsätzlich defensiven Charakter verleiten. Igel können beißen! Sie rollen sich auch nicht immer, wenn Gefahr droht, sofort ein. Ich habe einmal eine Mutter mit Kindern im Garten beobachtet, die von einer Katze gestört wurden. Nur die Kleinen rollten sich vorschriftsmäßig ein, während die Mama ein aggressives Fauchen vernehmen ließ. Sie war richtig böse. Kein lieber kleiner Igel, sondern eine schlimm verärgerte Alleinerziehende, vor der die Katze – wahrscheinlich ein Kater! – sofort das Weite suchte. Die Igelin ließ es damit nicht bewenden, sondern lief immer weiter schimpfend, fauchend und keckernd durchs Gras, auf ziemlich hohen Beinen übrigens, mit durchgedrückten Knien sozusagen, vor lauter Zorn. Ihre Kinder reckten und streckten und entrollten sich derweil und versuchten, Mama durch zärtliches Fiepen zu beruhigen, aber nichts da! Mama war voller Hass und hätte gerne bei der Gelegenheit noch ein paar pädophile Spanner oder Raucher oder Flaschenbiertrinker vom Spielplatz vertrieben.

Igel sind keineswegs langsam. Wenn sie in den Sportmodus wechseln, werden sie ausgesprochen hochbeinig und hurtig und wuseln nur so durchs Gehölz. Das ganze idyllische Bild von der kleinen friedlichen Stachelkugel täuscht. Der Irrtum, den ihre Erscheinung provoziert, ähnelt dem Irrtum über Menschen, die schüchtern scheinen, aber deswegen noch lange nicht gutmütig sind.

Wie das Automatikgetriebe mancher Autos kennen auch Igel zwei Betriebszustände: Comfort für den stillen Winterschlaf und Speed für die sommerliche Randale. Es ist klar, dass die Tierliebhaber den Igel vor allem im Comfortmodus lieb haben: Weil er schutzlos scheint, wenn er schläfrig dem Winter entgegenträumt, wird er zur willkommenen Beute der Naturschützer. Sie entreißen ihn seinem Lebensraum und packen ihn in eine Obstkiste neben dem Heizkessel. Hat er es dort nicht wärmer und schöner als in der rauen Novemberwelt?

Man müsste, um diesem igelverniedlichenden, eigentlich igelverachtenden Treiben ein Ende zu setzen, einmal ein Kinderbuch schreiben, und das ginge so: Einen ganzen Sommer lang hat der Igel an seiner schönen Höhle gearbeitet, jetzt schnuppert er ein letztes Mal draußen die Frostluft und schaut, ob nicht noch etwas Fallobst oder kältestarre Käfer zu knuspern seien. Er wittert zufrieden in die Luft, ja, er ist schon auf dem Weg in den Winterschlaf, vielleicht nur sieben Meter von der Höhle entfernt – und da kommt ein Mensch und schnappt ihn sich, greift ihn aus dem freien Igelleben heraus und verschleppt ihn in eine Gruft neben dem tosenden Höllenfeuer der Zentralheizung. Die Rettung des Igels, der gar nicht hätte gerettet werden müssen, wird sein Verderben.

Das ist ein Gleichnis. Wie oft wird ein Glück vereitelt, das schon zum Greifen nahe ist – nur sieben Meter noch zur Höhle! –, weil ein anderer eingreift, dem ein anderes Glück glücklicher erscheint? Der Mensch in seinem Naturschutzwahn verhält sich gegenüber dem Igel wahrscheinlich wie der Erziehungsberechtigte in seinem Erziehungswahn gegenüber dem Kind. Dem Kind, nur sieben Schritte von dem ersehnten Schokokeksi entfernt, wird von den Erwachsenen ein Müsli aufgezwungen. Aber anders als gegenüber Kindern hat der Gesetzgeber den Erwachsenen keine Fürsorgepflicht gegenüber Igeln aufgetragen. Sie könnten ihre Finger von dem Stacheltier lassen, das recht gut für sich selbst zu sorgen vermag. Der Igel, lärmend, wehrhaft und egozentrisch, ist eines der ältesten noch lebenden Säugetiere der Welt. Er will seine Selbstständigkeit – und seine eigene Höhle. Ihm wäre am besten gedient, wenn die Menschen auch in ihrer eigenen Höhle blieben. Sollen sie doch fernsehen – und ihm bestenfalls ein Schälchen Milch hinstellen.