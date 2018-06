DIE ZEIT: Herr Butor, gibt es überhaupt eine europäische Literatur?

Michel Butor: Es gibt keine rein europäische Literatur mehr. Die nationalen Grenzen verschwinden oder spielen keine Rolle mehr.

ZEIT: Dann ist die große Zeit des europäischen Romans vorbei?

Butor: Absolut. Die europäischen Nationalliteraturen waren sehr verschieden unmittelbar nach dem Krieg. Heute haben sie sich aneinander angeglichen, sie sind uniform geworden. Wir leben nicht nur in einer Wirtschaftskrise, wir leben auch in einer literarischen Krise. Die europäische Literatur ist bedroht. Was wir in Europa gerade erleben, ist eine Krise des Geistes. Das immerhin haben die europäischen Nationen gemeinsam.

ZEIT: Woran erkennt man diese europäische Krise des Geistes?

Butor: Seit zehn oder zwanzig Jahren passiert beinahe nichts mehr in der Literatur . Es gibt eine Flut von Veröffentlichungen, aber einen geistigen Stillstand. Die Ursache ist eine Krise der Kommunikation. Die neuen Kommunikationsmittel sind bewundernswert, aber sie verursachen einen ungeheuren Lärm. Jeden Tag gibt es Neuigkeiten und noch mehr Neuigkeiten und noch mehr Neuigkeiten, die alle wieder verschwinden. Diese Informationsflut zerstört sich selbst. Es ist heute bedeutend schwieriger, zu erfahren, was wirklich geschieht, als vor zwanzig Jahren. Am Ende bleibt der Eindruck, dass nichts passiert.

ZEIT:Milan Kundera glaubt, der europäische Roman wird verschwinden, weil die Welt, aus der er kommt, nicht mehr existiert.

Butor: Es ist möglich, dass der Roman verschwindet. Es hat ihn ja auch nicht immer gegeben. Den Roman, über den wir heute reden, gibt es in Europa erst seit vierhundert Jahren. Aber der Roman ist ja nichts exklusiv Europäisches.

ZEIT: Wenn wir, allen Zweifeln zum Trotz, von einem literarischen Kanon Europas reden, wie müsste er für Sie aussehen?

Butor: Schwer zu sagen. Die Bücher, die mich geprägt haben, wurden alle vor dem Krieg geschrieben. Nach dem Krieg waren es vor allem Sartre und Camus , die mich beeinflusst haben.

ZEIT: Ich nenne mal ein paar Namen: Lampedusa, Golding, Beckett, Doderer, Borowski, Pasternak? Die haben alle im selben Jahrzehnt publiziert, in dem Sie mit Ihrem Roman Die Modifikation Literaturgeschichte geschrieben haben.

Butor: Mag sein, aber vergessen Sie nicht, dass wir im Krieg waren. Alles war geheim. Bücher wurden verboten. Es gab nicht einmal Papier. Europa war von den geistigen Informationsflüssen abgeschnitten. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen.

ZEIT: Und nach dem Krieg?

Butor: Ging alles langsam. Nehmen Sie Spanien , das war ein fast verschlossenes Land unter Franco. Ein Buch musste drei Zensurbehörden passieren. Die Modifikation wurde, als sie 1956 erschien, nicht ins Spanische übersetzt.

ZEIT: Gab es nach dem Krieg das Gefühl, wieder auf null gesetzt zu sein?

Butor: Nein, die Dinge gingen doch weiter. Wir hatten viel zu entdecken.